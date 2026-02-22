Κύπελλο Ελλάδος μπάσκετ: Σάρωσε στη τηλεθέαση του ανδρικού κοινού ο τελικός των «αιωνίων»

Έως και 36,5% στο ανδρικό κοινό έφθασε η τηλεθέαση του χθεσινού τελικού στο κύπελλο μπάσκετ μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ήταν στην πρώτη θέση στον πίνακα της τηλεθέασης και μάλιστα με εντυπωσιακά ποσοστά την ώρα του τελικού.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» στο Ηράκλειο της Κρήτης κατέγραψε στο σύνολο του κοινού μέση τηλεθέαση 17,9%, κρατώντας σταθερά στους δέκτες τους 685.000 θεατές.

Στο ανδρικό κοινό 18-34 η τηλεθέαση σκαρφάλωσε στο 36,5%. Τον αγώνα που ανέδειξε τον Παναθηναϊκό κυπελλούχο Ελλάδας 2025-2026 τον παρακολούθησαν, για τουλάχιστον ένα λεπτό, 1.353.000 τηλεθεατές.

