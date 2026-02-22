Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Το πρόγραμμα που έπιασε κορυφή



Χωρίς εκπλήξεις στους πίνακες τηλεθέασης ολοκληρώθηκε χθες η πρωινή ζώνη, με το Νίκο Μάνεση και τη Σίσσυ Χρηστίδου να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Η ανατροπή έγινε το μεσημέρι, όπου ο ΑΝΤ1 κέρδισε τη μάχη του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, η ελληνική ταινία «Ο Τρελλός τα ’χει 400» έκανε 16,1% στο δυναμικό κοινό και 14,1% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας δεύτερη τη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» με 10,7% και 14,7% αντίστοιχα. Πολύ κοντά στο δυναμικό βρέθηκαν οι «Εξελίξεις Τώρα» του Mega με 10,4% και 12,6%.

