ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 12:58
22.02.2026 11:55

Τηλεθέαση Σαββάτου: Ανατροπή στη μεσημεριανή ζώνη – Το πρόγραμμα που έπιασε κορυφή

22.02.2026 11:55
tile8easi


Χωρίς εκπλήξεις στους πίνακες τηλεθέασης ολοκληρώθηκε χθες η πρωινή ζώνη, με το Νίκο Μάνεση και τη Σίσσυ Χρηστίδου να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις. Η ανατροπή έγινε το μεσημέρι, όπου ο ΑΝΤ1 κέρδισε τη μάχη του ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τις ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen, η ελληνική ταινία «Ο Τρελλός τα ’χει 400» έκανε 16,1% στο δυναμικό κοινό και 14,1% στο γενικό σύνολο, αφήνοντας δεύτερη τη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» με 10,7% και 14,7% αντίστοιχα. Πολύ κοντά στο δυναμικό βρέθηκαν οι «Εξελίξεις Τώρα» του Mega με 10,4% και 12,6%.

Διαβάστε επίσης:

«Μοναδική μαρτυρία»: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Αναστασοπούλου για Τσουρό: «Είναι τεράστιο βάρος να διαβάζεις μονίμως τίτλους για το αν κόβεται ή δεν κόβεται η εκπομπή σου»

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Hodgkinson
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Η Κέλι Χόντγκινσον έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ των 800μ. που κρατούσε από την ημέρα που είχε… γεννηθεί (video)

dane depp
LIFESTYLE

Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο ο Τζόνι Ντεπ βοήθησε τον Έρικ Ντέιν στη μάχη του με την ALS

