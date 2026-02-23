search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.02.2026 10:48

ΗΠΑ: Μητέρα που έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύζυγό της – Το κίνητρο, φαιντανύλη και οι μαρτυρίες

23.02.2026 10:48
Kouri Richins1

Σήμερα αρχίζει η πολύκροτη δίκη της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μητέρας τριών παιδιών από τη Γιούτα, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της, λίγους μήνες αφότου εξέδωσε παιδικό βιβλίο για τη διαχείριση της απώλειας και του πένθους.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η Ρίτσινς φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της, Έρικ Ρίτσινς, τον Μάρτιο του 2022 στο σπίτι τους, κοντά στο χιονοδρομικό θέρετρο Παρ Κίτι, χορηγώντας του φαιντανύλη σε ποσότητα πέντε φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα, αναμειγνύοντάς τη με κοκτέιλ.

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η κατηγορούμενη είχε επιχειρήσει να δηλητριάσει τον Έρικ Ρίτσινς και έναν μήνα νωρίτερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προσθέτοντας φαιντανύλη σε σάντουιτς, γεγονός που του προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση και απώλεια αισθήσεων.

«Οικονομικό» το κίνητρο

Η εισαγγελία «βλέπει» οικονομικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία. Η 35χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και παράλληλα να σχεδίαζε το μέλλον της με άλλον άνδρα, με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Συνολικά, αντιμετωπίζει σχεδόν τρεις δωδεκάδες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πλαστογραφία, τραπεζική απάτη και ασφαλιστική απάτη. Μόνο η κατηγορία της ανθρωποκτονίας επισύρει ποινή από 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Στοιχείο το βιβλίο

Τον Μάιο του 2023, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή της, η Κούρι Ρίτσινς είχε αυτοεκδώσει το παιδικό βιβλίο «Are You with Me?», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα με φτερά αγγέλου που παρακολουθεί το παιδί του μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο, το οποίο είχε παρουσιάσει και σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την εισαγγελία ως στοιχείο που ενισχύει τον ισχυρισμό περί προσχεδιασμένης δολοφονίας και προσπάθειας συγκάλυψης.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη είχε συνάψει, χωρίς τη γνώση του συζύγου της, πολλά ασφαλιστήρια ζωής στο όνομά του, συνολικής αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε αρνητικό τραπεζικό υπόλοιπο, οφειλές άνω των 1,8 εκατ. δολαρίων και δεχόταν αγωγές από πιστωτές.

Οι μαρτυρίες που την καίνε

Μεταξύ των βασικών μαρτύρων αναμένεται να καταθέσει οικιακή βοηθός, η οποία ισχυρίζεται ότι πούλησε στη Ρίτσινς φαιντανύλη σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Η μάρτυρας έχει λάβει ασυλία και δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες. Η υπεράσπιση, ωστόσο, αναμένεται να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της, υποστηρίζοντας ότι είχε κίνητρο να ψευδολογήσει για νομική προστασία.

Στο δικαστήριο ενδέχεται να καταθέσουν επίσης συγγενείς, φίλοι του ζευγαριού και ο άνδρας με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση η κατηγορούμενη. Φίλος του θύματος έχει δηλώσει ότι, σε τηλεφώνημα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Έρικ Ρίτσινς του είπε με εμφανή φόβο: «Νομίζω ότι η γυναίκα μου προσπάθησε να με δηλητηριάσει».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δηλώνουν βέβαιοι ότι το 12μελές σώμα ενόρκων, αφού ακούσει την εκδοχή της κατηγορούμενης, θα της επιτρέψει να επιστρέψει στα παιδιά της. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τις 26 Μαρτίου.

Πηγή: AP

Διαβάστε επίσης:

Reuters: «Όχι» από την ΕΕ στη νέα αύξηση δασμών Τραμπ – Οι ΗΠΑ σταματούν την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι

Κάλας: «Απίθανη» η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας σήμερα – Το μπλόκο Όρμπαν και το ρωσικό πετρέλαιο

ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βορειοανατολική ακτή λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή: «Πράξη επιθετικότητας» και τα περιορισμένα πλήγματα, διαμηνύει η Τεχεράνη

trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

bouno
ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνεχίζονται για 3η μέρα οι έρευνες για τον αγνοούμενο 74χρονο στο Βελούχι

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Σεισμός κοντά στις Καρυές – Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

main_yaloka8aristires
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υαλοκαθαριστήρες: Γιατί αφήνουν γραμμές στο παρμπρίζ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 11:52
Iran USA
ΚΟΣΜΟΣ

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή: «Πράξη επιθετικότητας» και τα περιορισμένα πλήγματα, διαμηνύει η Τεχεράνη

trump-7345634
ΚΟΣΜΟΣ

«Χαστούκι» σε έναν «μπερδεμένο» νάρκισσο πρόεδρο: Ο γερμανόφωνος Τύπος για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και το Ιράν

racism new
LIFESTYLE

Βραβεία BAFTA: Η συγγνώμη του BBC για το ρατσιστικό σχόλιο που «πάγωσε» κοινό και τηλεθεατές (Video)

1 / 3