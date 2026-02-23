ΗΠΑ: Μητέρα που έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος κατηγορείται ότι σκότωσε τον σύζυγό της – Το κίνητρο, φαιντανύλη και οι μαρτυρίες

Σήμερα αρχίζει η πολύκροτη δίκη της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μητέρας τριών παιδιών από τη Γιούτα, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον σύζυγό της, λίγους μήνες αφότου εξέδωσε παιδικό βιβλίο για τη διαχείριση της απώλειας και του πένθους.

Σύμφωνα με την κατηγορία, η Ρίτσινς φέρεται να σκότωσε τον σύζυγό της, Έρικ Ρίτσινς, τον Μάρτιο του 2022 στο σπίτι τους, κοντά στο χιονοδρομικό θέρετρο Παρ Κίτι, χορηγώντας του φαιντανύλη σε ποσότητα πέντε φορές μεγαλύτερη από τη θανατηφόρα, αναμειγνύοντάς τη με κοκτέιλ.

Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα, η κατηγορούμενη είχε επιχειρήσει να δηλητριάσει τον Έρικ Ρίτσινς και έναν μήνα νωρίτερα, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προσθέτοντας φαιντανύλη σε σάντουιτς, γεγονός που του προκάλεσε έντονη αλλεργική αντίδραση και απώλεια αισθήσεων.

«Οικονομικό» το κίνητρο

Η εισαγγελία «βλέπει» οικονομικά κίνητρα πίσω από τη δολοφονία. Η 35χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και παράλληλα να σχεδίαζε το μέλλον της με άλλον άνδρα, με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Η ίδια αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Συνολικά, αντιμετωπίζει σχεδόν τρεις δωδεκάδες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, απόπειρα ανθρωποκτονίας, πλαστογραφία, τραπεζική απάτη και ασφαλιστική απάτη. Μόνο η κατηγορία της ανθρωποκτονίας επισύρει ποινή από 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Στοιχείο το βιβλίο

Τον Μάιο του 2023, λίγους μήνες πριν από τη σύλληψή της, η Κούρι Ρίτσινς είχε αυτοεκδώσει το παιδικό βιβλίο «Are You with Me?», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα με φτερά αγγέλου που παρακολουθεί το παιδί του μετά τον θάνατό του. Το βιβλίο, το οποίο είχε παρουσιάσει και σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από την εισαγγελία ως στοιχείο που ενισχύει τον ισχυρισμό περί προσχεδιασμένης δολοφονίας και προσπάθειας συγκάλυψης.

Παράλληλα, οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η κατηγορούμενη είχε συνάψει, χωρίς τη γνώση του συζύγου της, πολλά ασφαλιστήρια ζωής στο όνομά του, συνολικής αξίας σχεδόν 2 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε αρνητικό τραπεζικό υπόλοιπο, οφειλές άνω των 1,8 εκατ. δολαρίων και δεχόταν αγωγές από πιστωτές.

Οι μαρτυρίες που την καίνε

Μεταξύ των βασικών μαρτύρων αναμένεται να καταθέσει οικιακή βοηθός, η οποία ισχυρίζεται ότι πούλησε στη Ρίτσινς φαιντανύλη σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Η μάρτυρας έχει λάβει ασυλία και δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες. Η υπεράσπιση, ωστόσο, αναμένεται να αμφισβητήσει την αξιοπιστία της, υποστηρίζοντας ότι είχε κίνητρο να ψευδολογήσει για νομική προστασία.

Στο δικαστήριο ενδέχεται να καταθέσουν επίσης συγγενείς, φίλοι του ζευγαριού και ο άνδρας με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση η κατηγορούμενη. Φίλος του θύματος έχει δηλώσει ότι, σε τηλεφώνημα την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Έρικ Ρίτσινς του είπε με εμφανή φόβο: «Νομίζω ότι η γυναίκα μου προσπάθησε να με δηλητηριάσει».

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δηλώνουν βέβαιοι ότι το 12μελές σώμα ενόρκων, αφού ακούσει την εκδοχή της κατηγορούμενης, θα της επιτρέψει να επιστρέψει στα παιδιά της. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έως τις 26 Μαρτίου.

Πηγή: AP

