Κάλας: «Απίθανη» η έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας σήμερα – Το μπλόκο Όρμπαν και το ρωσικό πετρέλαιο

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πιθανότατα δεν θα καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για το προτεινόμενο νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Το μπλόκο της Ουγγαρίας κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτευχθεί συναίνεση για τα προτεινόμενα μέτρα στη σημερινή σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της, τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση.

Η Βουδαπέστη ανακοίνωσε χθες ότι θα μπλοκάρει την έγκριση του 20ού πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε στις αρχές του Φεβρουαρίου νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας κατά του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα. Η νέα δέσμη κυρώσεων θα είναι η εικοστή από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Προτείνονται επίσης νέες απαγορεύσεις στις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Η Ουγγαρία δεν πρέπει να «προδώσει τον αγώνα της για ελευθερία» μπλοκάροντας τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δηλώνει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ θα προτρέψουν την Ουγγαρία να επανεξετάσει την απόφασή της να μπλοκάρει το επόμενο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό η Ουγγαρία να προδώσει τον δικό της αγώνα για ελευθερία και ευρωπαϊκή κυριαρχία», τόνιε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

«Γι’ αυτό θα παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά τα επιχειρήματά μας στους Ούγγρους στη Βουδαπέστη, αλλά και εδώ στις Βρυξέλλες, φυσικά, και θα τους ζητήσουμε να επανεξετάσουν τη θέση τους», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, προσερχόμενη στη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας έκρινε ότι είναι απίθανη η επίτευξη συμφωνίας για το 20ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λόγω του μπλόκο της Ουγγαρίας.

Η Βουδαπέστη εμποδίζει την έγκριση αυτού του νέου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας, εξαιτίας της διακοπής των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Droujba.

