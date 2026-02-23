Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ως Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτήρισε την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημαίνοντας ότι h παραχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα ή στη Ζαπορίζια θα είναι ουσιαστικά εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.
Μιλώντας στο BBC από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει, χωρίς να εγκαταλείψει καίριες στρατηγικές περιοχές, παρά τις βαριές απώλειες που –όπως σημείωσε– έχει υποστεί η Ρωσία στην προσπάθειά της να τις καταλάβει. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη σύγκρουση ως «Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».
«Κατά την άποψή μου, ο Πούτιν τον έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε. «Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και με ποιον τρόπο θα τον σταματήσουμε.
Η Ρωσία επιδιώκει να επιβάλει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής παγκοσμίως και να ανατρέψει τις επιλογές που έχουν κάνει οι λαοί για το μέλλον τους».
Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η παραχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα ή στη Ζαπορίζια δεν αποτελεί απλώς εδαφική απώλεια, αλλά «εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών», κάτι που –όπως είπε– θα προκαλούσε βαθύ διχασμό στην κοινωνία.
Παράλληλα, προειδοποίησε πως ακόμη και αν η Ρωσία ικανοποιηθεί προσωρινά, η σύγκρουση δεν θα λήξει οριστικά: «Ίσως χρειαστεί ένα ή δύο χρόνια για να ανασυνταχθεί, αλλά στη συνέχεια θα συνεχίσει».
Παράλληλα επανέλαβε ότι η ουκρανική νίκη δεν περιορίζεται στην ανάκτηση εδαφών, αλλά συνδέεται πρωτίστως με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διεθνούς νομιμότητας: «Η αποκατάσταση των συνόρων του 1991 συνιστά δικαιοσύνη. Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, και για τον κόσμο η νίκη σημαίνει την πλήρη αποκατάσταση της εδαφικής μας ακεραιότητας».
Διαβάστε επίσης
Χάος στο Μεξικό μετά τη σύλληψη του «βαρώνου» των ναρκωτικών «Ελ Μέτσο» – Τα καρτέλ καίνε οχήματα, σκηνές πανικού σε αεροδρόμιο (video)
Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ Βόρνεο και της Μαλαισίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι
Νέα Υόρκη: Απαγόρευση της κυκλοφορίας εν αναμονή σφοδρής χιονόπτωσης
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.