23.02.2026 07:45

Ζελένσκι στο BBC: Ο Πούτιν έχει ήδη ξεκινήσει τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο

23.02.2026 07:45
zelenksy kontino

Ως Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χαρακτήρισε την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισημαίνοντας ότι h παραχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα ή στη Ζαπορίζια θα είναι ουσιαστικά εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Μιλώντας στο BBC από το Κίεβο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία θα επικρατήσει, χωρίς να εγκαταλείψει καίριες στρατηγικές περιοχές, παρά τις βαριές απώλειες που –όπως σημείωσε– έχει υποστεί η Ρωσία στην προσπάθειά της να τις καταλάβει. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τη σύγκρουση ως «Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Κατά την άποψή μου, ο Πούτιν τον έχει ήδη ξεκινήσει», δήλωσε. «Το ερώτημα είναι μέχρι πού μπορεί να φτάσει και με ποιον τρόπο θα τον σταματήσουμε.

Η Ρωσία επιδιώκει να επιβάλει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής παγκοσμίως και να ανατρέψει τις επιλογές που έχουν κάνει οι λαοί για το μέλλον τους».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η παραχώρηση εδαφών στο Ντονέτσκ, στη Χερσώνα ή στη Ζαπορίζια δεν αποτελεί απλώς εδαφική απώλεια, αλλά «εγκατάλειψη εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών», κάτι που –όπως είπε– θα προκαλούσε βαθύ διχασμό στην κοινωνία.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως ακόμη και αν η Ρωσία ικανοποιηθεί προσωρινά, η σύγκρουση δεν θα λήξει οριστικά: «Ίσως χρειαστεί ένα ή δύο χρόνια για να ανασυνταχθεί, αλλά στη συνέχεια θα συνεχίσει».

Παράλληλα επανέλαβε ότι η ουκρανική νίκη δεν περιορίζεται στην ανάκτηση εδαφών, αλλά συνδέεται πρωτίστως με τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και της διεθνούς νομιμότητας: «Η αποκατάσταση των συνόρων του 1991 συνιστά δικαιοσύνη. Η νίκη της Ουκρανίας είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας της, και για τον κόσμο η νίκη σημαίνει την πλήρη αποκατάσταση της εδαφικής μας ακεραιότητας».

