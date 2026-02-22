search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 21:22
ΚΟΣΜΟΣ

22.02.2026 20:31

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ μεταξύ Βόρνεο και της Μαλαισίας – Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι

Seismografos_new

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε τα βόρεια παράλια του Βόρνεο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, τοπική ώρα, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός προερχόταν από εστιακό βάθος 633 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 00.57 (18.57 ώρα Ελλάδας σήμερα). Το επίκεντρό του απέχει λιγότερα από 100 χιλιόμετρα από την Κότα Κιναμπάλου, την πρωτεύουσα της επαρχίας Σαμπάχ της Μαλαισίας.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια απειλή για παλιρροιακά κύματα λόγω της ισχυρής δόνησης.

