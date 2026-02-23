ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η βορειοανατολική ακτή λόγω σφοδρής χιονόπτωσης

Στο «έλεος» ισχυρής χειμερινής καταιγίδας βρίσκεται η βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, με εκατομμύρια κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους λόγω απαγορεύσεων κυκλοφορίας και προειδοποιήσεων για χιονοθύελλα.

Η National Weather Service (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) προειδοποιεί ότι σε πολλές περιοχές ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις έως και 60 εκατοστών έως τη Δευτέρα, συνοδευόμενες από θυελλώδεις ανέμους και δραστικά περιορισμένη ορατότητα, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 400 μέτρα.

Στη Νέα Υόρκη επιβλήθηκε απαγόρευση μη αναγκαίων μετακινήσεων από το βράδυ της Κυριακής, ενώ αντίστοιχα μέτρα έλαβαν το Νιου Τζέρσεϊ και το Ρόουντ Άιλαντ. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν επίσης σε αρκετές πολιτείες, μεταξύ αυτών η Πενσιλβάνια.

Τα σχολεία σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, αναμένεται να παραμείνουν κλειστά, ενώ χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν. Παραστάσεις στο Μπρόντγουεϊ ματαιώθηκαν, καθώς η κακοκαιρία εντείνεται.

Στο Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ποδηλάτες και οδηγοί κινούνται με δυσκολία μέσα σε πυκνή χιονόπτωση, ενώ στο Κουίνς το χιόνι καλύπτει δρόμους και σταθμευμένα οχήματα.

Στη Φιλαδέλφεια, κάμερες κυκλοφορίας κατέγραψαν έντονη χιονόπτωση γύρω από το Independence Hall (Ιντιπέντενς Χολ), ενώ στο Κλίβελαντ του Οχάιο εκδόθηκε προειδοποίηση για χειμερινά φαινόμενα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και ριπές ανέμου έως 55 χλμ/ώρα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο θα συνεχίσει να επηρεάζει τις μετακινήσεις και τη λειτουργία υπηρεσιών έως και τη Δευτέρα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένουν σε ασφαλείς χώρους.

