Κίνα: Το Πεκίνο καλεί την Ουάσινγκτον να άρει τους «μονομερείς» δασμούς 

Η κινεζική κυβέρνηση ανέφερε σήμερα ότι αξιολογεί τις συνέπειες της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει πολλούς από τους δασμούς που είχε επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κάλεσε την Ουάσινγκτον να άρει τα «μονομερή» εμπορικά μέτρα.

«Έχουμε ενημερωθεί για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικέ με τους δασμούς και προχωρούμε σε συνολική αξιολόγηση του περιεχομένου και των συνεπειών της», αναφέρει το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σε δελτίο Τύπου.

«Η Κίνα προτρέπει τις ΗΠΑ να ακυρώσουν τους μονομερείς δασμούς που επέβαλαν στους εμπορικούς εταίρους τους», υπογραμμίζεται.

