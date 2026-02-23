Στο Λούβρο ως έκθεμα η ταπεινωτική φωτογραφία του Αντριου – Δίπλα στη Μόνα Λίζα

Χωρίς σταματημό είναι η «αποκαθήλωση» του Αντριου Μαουντμπάτεν–Γουίνδσορ, ο οποίος λίγα 24ωρα μετά την ολογόωρη σύλληψη και την αποφυλάκισή του από την Σκότλαντ Γιάρτντ για ενδεχόμενη κατάχρηση δημόσιου αξιώματος την περίοδο 2001–201 είδε την περίφημη φωτογραφία που τον απεικονίζει έντρομο και κάθιδρο να φεύγει από το αστυνομικό τμήμα, να γίνεται μουσειακό έκθεμα στο Λούβρο.

Το πρωτοφανές περιστατικό διαμαρτυρίας κατέγραψε το πρακτορείο Reuters στο μουσείο του Λούβρου δείχνοντας ακτιβιστές ανενόχλητους να τοποθετούν την «mugshot», δηλαδή το στιγμιότυπο της σύλληψης, του 66χρονου έκπτωτου τέως πρίγκιπα και ογδοου στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου να εκτίθεται σχεδόν δίπλα στη διάσημη Μόνα Λίζα μέσα στο Μουσείο του Λούβρου, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χειρότερος εφιάλτης της βρετανικής οικογένειας σε ένα καρέ

Η συμβολική αυτή παρέμβαση των ακτιβιστών με την φωτογραφία του Αντριου να στέκει δίπλα στο πιο διάσημο έργο τέχνης του κόσμου συνοδευόταν από σχόλια που έκαναν λόγο για «πτώση από τη χάρη» ενώ χρήστες του Διαδικτύου έσπευσαν να σχολιάσουν ότι το διάσημο μουσείο στο Παρίσι απέκτησε ένα ακόμη «αριστούργημα».

Το νέο pop up έκθεμα του Λούβρου δείχνει τον Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ που ερευνάται για υπόθεση που συνδέεται με τα δικαστικά έγγραφα γύρω από τον Τζέφρι Έπστιν, να μεταφέρεται υπό αστυνονομική συνοδεία – με πολιτικά- στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ στο οποίο και έδωσε κατάθεση ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος.

«Φαινόταν ζαλισμένος, σοκαρισμένος, ήταν σκυφτός», σχολίασε η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της μητέρας του, της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ (ο Αντριου ήταν ο αγαπημένος της γιος), Αλίσα Άντερσον περιγράφοντας τις φωτογραφίες από την αποχώρηση του Άντριου από το αστυνομικό τμήμα με την φωτογραφία να αποτυπώνει την «εξαιρετική καταπτώση του».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, μερίδα βουλευτών εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν έρευνα και στο κοινοβούλιο για τον ρόλο του αδερφού του βασιλιά ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως φαίνεται, ενώ έδινε πληροφορίες τον ΤζέφριΈπστιν, πίεζε συγχρόνως υπουργούς και βουλευτές να του δώσουν μεγαλύτερο κυβερνητικό ρόλο.

Με την βρετανική κυβέρνηση να εξετάζει την εισαγωγή ειδικής νομοθεσίας που θα απέκλειε οριστικά τον Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα από τον αδελφό του πέρυσι και τον ανάγκασε να φύγει από το σπίτι του στο Ουίνδσορ, εκφράζει «βαθιά ανησυχία» και ξεκαθαρίζει ότι «ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει τον δρόμο του».

