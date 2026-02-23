Reuters: «Όχι» από την ΕΕ στη νέα αύξηση δασμών Τραμπ – Οι ΗΠΑ σταματούν την είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι

Υπό το φως το εξελίξεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε ξεκάθαρη δήλωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πως οφείλουν να τηρήσουν τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι μεταξύ των δύο πλευρών, και ζήτησε από την Ουάσινγκτον «πλήρη σαφήνεια» σχετικά με τα βήματα που προτίθεται να ακολουθήσει μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν ευνοεί την παροχή “δίκαιου, ισορροπημένου και αμοιβαία επωφελούς” διατλαντικού εμπορίου και επενδύσεων, όπως συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές» στην κοινή δήλωση που καθόριζε τους όρους της περσινής συμφωνίας, ανέφερε η Επιτροπή, τονίζοντας με έμφαση ότι «η συμφωνία είναι συμφωνία».

Η διατύπωση αυτή ήταν αισθητά αυστηρότερη από την αρχική αντίδραση της Παρασκευής, όταν η Επιτροπή είχε περιοριστεί να δηλώσει ότι μελετά την απόφαση του δικαστηρίου και διατηρεί επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η εμπορική συμφωνία του περασμένου έτους προέβλεπε αμερικανικό δασμό 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, με εξαίρεση όσα καλύπτονται από ειδικούς δασμούς ανά τομείς, όπως ο χάλυβας. Παράλληλα, προέβλεπε μηδενικούς δασμούς για ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη και ανταλλακτικά. Η ΕΕ είχε συμφωνήσει να καταργήσει δασμούς σε πολλά αμερικανικά προϊόντα και είχε αποσύρει την απειλή για αντίποινα με υψηλότερες επιβαρύνσεις.

«Ιδίως, τα προϊόντα της ΕΕ πρέπει να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την πλέον ανταγωνιστική μεταχείριση, χωρίς αυξήσεις δασμών πέραν του σαφούς και συνολικού ανώτατου ορίου που είχε συμφωνηθεί», υπογράμμισε η Κομισιόν, προσθέτοντας ότι οι απρόβλεπτοι δασμοί προκαλούν αναταράξεις και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στις παγκόσμιες αγορές.

Η Επιτροπή γνωστοποίησε επίσης ότι ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σεφκοβιτς συζήτησε το ζήτημα το Σάββατο με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέμισον Γκριρ και τον υπουργό Εμπορίου Χαουαρντ Λουτνικ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στο CBS, προειδοποίησε ότι αν διαταραχθεί η ισορροπία που είχε διαμορφωθεί στο εμπόριο, θα προκληθούν νέες αναταράξεις. «Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο. Το ίδιο ισχύει για το εμπόριο και τις επενδύσεις», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι επαρκώς μελετημένες και σύμφωνες με το Σύνταγμα.

Σταματά η είσπραξη δασμών που κρίθηκαν παράνομοι

Σε διακοπή της είσπραξης των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προχωρά από αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας) η αρμόδια Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, που τους έκρινε παράνομους.

Η αναστολή της είσπραξης δασμών συμπίπτει με την επιβολή από τον Τραμπ ενός νέου, παγκόσμιου οριζόντιου δασμού, για να αντικαταστήσει αυτούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή. Ειδικότερα, με ψήφους 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος πέρυσι, κρίνοντας ότι ο νόμος περί έκτακτης ανάγκης στον οποίο βασίστηκε δεν επέτρεπε την επιβολή τους. Επικαλούμενος διαφορετική νομοθεσία, ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά παγκόσμιο δασμό 10% και στη συνέχεια 15%, με πιθανή διάρκεια πέντε μηνών, την ώρα που η κυβέρνηση του αναζητά πιο μόνιμες λύσεις.

Η CBP δεν έδωσε καμία εξήγηση γιατί συνέχισε να εισπράττει τους δασμούς σε λιμάνια εισόδου τις μέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, και το μήνυμά της δεν παρείχε πληροφορίες σχετικά με πιθανές επιστροφές χρημάτων σε εισαγωγείς. Το μήνυμα σημείωνε επίσης ότι η αναστολή της είσπραξης δεν επηρεάζει κανέναν άλλο δασμό που επιβλήθηκε από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται από το άρθρο 232 του νόμου περί εθνικής ασφάλειας και το άρθρο 301 του νόμου περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

