«Paddington 4»: Ο Armando Iannucci αναλαμβάνει το σενάριο της νέας ταινίας (photos)

Ο Πάντινγκτον (Paddington) φαίνεται πως «βρήκε» τους νέους του σεναριογράφους για την επόμενη περιπέτειά του στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με το Variety, το σενάριο της τέταρτης ταινίας του αγαπημένου αρκούδου θα υπογράψει ο δημιουργός των σειρών «The Thick of It» και «Veep» Αρμάντο Ιανούτσι (Armando Iannucci) μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη του, Σάιμον Μπλάκγουελ (Simon Blackwell).

Ο βραβευμένος με Emmy και υποψήφιος για Όσκαρ σεναριογράφος και σκηνοθέτης που έχει συνδημιουργήσει τον εμβληματικό χαρακτήρα Alan Partridge με τον Στιβ Κούγκαν (Steve Coogan) και το «The Day Today» με τον Κρις Μόρις (Chris Morris), είναι παγκοσμίως γνωστός για τις καυστικές πολιτικές του σάτιρες.

Παράλληλα, ο Ντούγκαλ Γουίλσον (Dougal Wilson), ο οποίος έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους με το «Paddington in Peru», βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει και το επόμενο κεφάλαιο.

Η παραγωγός των «Paddington», «Paddington 2» και «Paddington in Peru» Ρόζι Άλισον (Rosie Alison), η οποία είχε πρώτη την ιδέα πριν από περίπου 20 χρόνια να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τον αρκούδο με το κόκκινο καπέλο του Μάικλ Μποντ (Michael Bond), συνεχίζει στον ίδιο ρόλο για λογαριασμό της Heyday Films.

Μέχρι στιγμής, οι εισπράξεις του franchise του Paddington ανέρχονται σε περισσότερα από 800 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Μάλιστα, για ένα διάστημα, το «Paddington 2» ήταν η ταινία με τις καλύτερες κριτικές στην ιστορία της ιστοσελίδας Rotten Tomatoes.

Σύμφωνα με τον Guardian, τις δύο πρώτες παραγωγές είχε σκηνοθετήσει ο Πολ Κινγκ (Paul King), ο οποίος έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας ταινίας βασισμένης στα διάσημα Labubu.

