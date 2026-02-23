Politico: Η Ισλανδία επιταχύνει την ψηφοφορία για την ένταξή της στην ΕΕ – Υπάρχουν ωστόσο δυσκολίες

Η Ισλανδία εξετάζει το ενδεχόμενο να διεξαγάγει ψηφοφορία για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ από τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Politico.

Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που η δυναμική για τη διεύρυνση της ΕΕ φαίνεται να αυξάνεται, με τις Βρυξέλλες να εργάζονται πάνω σε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να δώσει στην Ουκρανία μερική ένταξη στην Ένωση ήδη από το επόμενο έτος, και με το Μαυροβούνιο, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υποψηφίων για ένταξη, να κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων τον περασμένο μήνα.

Επανέναρξη των συνομιλίων για ένταξη στην ΕΕ από το 2013

Η κυβερνητική συμμαχία του Ρέικιαβικ είχε υποσχεθεί να διεξαγάγει δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ έως το 2027, μετά την παύση των διαπραγματεύσεων από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2013.

Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα επιταχύνεται σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών και μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει δασμούς στην Ισλανδία και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

Το ισλανδικό κοινοβούλιο αναμένεται να ανακοινώσει την ημερομηνία της ψηφοφορίας μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με δύο άτομα που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα για να μιλήσουν ελεύθερα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια σειρά επισκέψεων πολιτικών της ΕΕ στην Ισλανδία και Ισλανδών πολιτικών στις Βρυξέλλες.

Εάν οι Ισλανδοί ψηφίσουν «ναι», θα μπορούσαν να ενταχθούν στην ΕΕ πριν από οποιαδήποτε άλλη υποψήφια χώρα.

Συνάντηση Φον ντερ Λάιεν και πρωθυπουργού Ισλανδίας

«Η συζήτηση για τη διεύρυνση αλλάζει», δήλωσε στο Politico η Επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Marta Kos, η οποία συναντήθηκε με την Υπουργό Εξωτερικών της Ισλανδίας, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, τον περασμένο μήνα στις Βρυξέλλες.

«Αφορά όλο και περισσότερο την ασφάλεια, την ένταξη και τη διατήρηση της ικανότητάς μας να ενεργούμε σε έναν κόσμο ανταγωνιστικών σφαιρών επιρροής. Αυτό αφορά όλους τους Ευρωπαίους».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συναντήθηκε με την Πρωθυπουργό της Ισλανδίας, Kristrún Frostadóttir, στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα και δήλωσε ότι η συνεργασία τους «προσφέρει σταθερότητα και προβλεψιμότητα σε έναν ασταθή κόσμο».

Η φον ντερ Λάιεν, η οποία επισκέφθηκε την Ισλανδία τον περασμένο Ιούλιο, συναντήθηκε επίσης με την Frostadóttir κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης του Σκανδιναβικού Συμβουλίου στη Στοκχόλμη το περασμένο φθινόπωρο και εξήρε τη χώρα της για την ενίσχυση της συνεργασίας της με την ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν πρόκειται να επισκεφθεί ξανά την περιοχή της Αρκτικής τον Μάρτιο.

Η πορεία της Ισλανδία για ένταξη στην ΕΕ δεν είναι απλή

Η Ισλανδία υπέβαλε αίτηση για ένταξη στην ΕΕ το 2009, στο αποκορύφωμα μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά την οποία κατέρρευσαν και οι τρεις μεγάλες εμπορικές τράπεζές της.

Ωστόσο, η κυβέρνηση πάγωσε τις συνομιλίες τον Δεκέμβριο του 2013, καθώς η οικονομία της Ισλανδίας ανακάμπτει ραγδαία, ενώ οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για πιθανή κατάρρευση της ευρωζώνης.

Τον Μάρτιο του 2015, το Ρέικιαβικ ζήτησε να μην θεωρείται πλέον υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ.

Ωστόσο, η γεωπολιτική κατάσταση έχει αλλάξει σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Η Ισλανδία κατέχει στρατηγικά σημαντική θέση στον Βόρειο Ατλαντικό, ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου, δεν διαθέτει στρατό και βασίζεται στην ιδιότητά της ως μέλος του ΝΑΤΟ και σε μια διμερή αμυντική συμφωνία του 1951 με τις ΗΠΑ για την ασφάλειά της.

Αυτή η πραγματικότητα, σε συνδυασμό με τα οικονομικά οφέλη της ένταξης στην ΕΕ, φαίνεται να θερμαίνει τη στάση του κοινού απέναντι στην πιθανή ένταξη στην Ένωση, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν αύξηση της υποστήριξης. Ωστόσο, η πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ δεν είναι απλή.

«Η προσχώρηση ενδέχεται να συναντήσει κάποια πολύ δύσκολα εσωτερικά πολιτικά εμπόδια», δήλωσε ο Guðni Thorlacius Jóhannesson, πρώην πρόεδρος της Ισλανδίας, στο Politico.

O «πόλεμος του μπακαλιάρου»

Το μεγαλύτερο πιθανό εμπόδιο είναι τα αλιευτικά δικαιώματα, ένας βασικός κλάδος για την Ισλανδία και ένα σημαντικό ζήτημα κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

«Τελικά, το ζήτημα είναι το ψάρεμα, αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα», δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ.

Υπάρχει όμως μια βασική διαφορά μεταξύ των διαπραγματεύσεων τότε και τώρα: το Brexit. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισλανδία έχουν από καιρό τεταμένες σχέσεις όσον αφορά την αλιεία, με μια σειρά βίαιων συγκρούσεων που ονομάστηκαν «πόλεμοι του μπακαλιάρου» μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1970.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ισλανδίας, υπήρξαν σοβαρές εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, με το Ηνωμένο Βασίλειο να διαφωνεί με την ποσότητα σκουμπριού που αλιεύουν τα ισλανδικά αλιευτικά σκάφη.

Η διαμάχη, που ονομάστηκε «Πόλεμος του Σκουμπριού», οδήγησε την ΕΕ να απειλήσει με εμπορικές κυρώσεις την Ισλανδία.

Ωστόσο, με την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, τα αλιευτικά δικαιώματα ενδέχεται να αποτελέσουν μικρότερο εμπόδιο.

Οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν γρήγορα, αν το επιθυμήσουν οι Ισλανδοί

Εάν οι Ισλανδοί αποφασίσουν ότι επιθυμούν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες με την ΕΕ, οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να προχωρήσουν γρήγορα.

Η Ισλανδία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και μέρος της ζώνης ελεύθερης κυκλοφορίας Σένγκεν, και ως εκ τούτου έχει ήδη υιοθετήσει πολλές από τις νομοθεσίες της ΕΕ.

Πριν από το πάγωμα των συνομιλιών το 2013, η Ισλανδία είχε κλείσει 11 από τα 33 κεφάλαια των διαπραγματεύσεων. Το Μαυροβούνιο, η πιο προχωρημένη υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, ξεπέρασε αυτό το ορόσημο μόλις τους τελευταίους μήνες.

«Στη θεωρία, δεν θα ήταν πολύ δύσκολο· θα μπορούσε να χρειαστεί μόνο ένας χρόνος» για να κλείσουν όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ. Ωστόσο, ένα πρόσωπο που γνωρίζει καλά το κλίμα στην Ισλανδία προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο, δεδομένης της δυσκολίας ορισμένων στοιχείων των διαπραγματεύσεων.

Για να ενταχθεί στην ΕΕ, η Ισλανδία θα πρέπει επίσης να διεξαγάγει ένα άλλο δημοψήφισμα σχετικά με το αν θα προχωρήσει μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

Ανάλογα με το πόσο χρόνο θα χρειαστεί και την γεωπολιτική κατάσταση εκείνη τη στιγμή, αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υψηλό εμπόδιο, με τα οφέλη της ένταξης για την Ισλανδία να αφορούν περισσότερο την ασφάλεια και λιγότερο τα οικονομικά οφέλη. Η Ισλανδία έχει το πέμπτο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο, γεγονός που καθιστά την ένταξη στην ΕΕ λιγότερο ελκυστική σε σύγκριση με άλλες χώρες που επιδιώκουν να ενταχθούν στην Ένωση.

