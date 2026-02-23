«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ χρέωσε τα κρατικά ταμεία για μασάζ και υπερβολικά έξοδα μετακινήσεων ενώ εργαζόταν ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, ισχυρίζονται συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι που προχώρησαν σε αποκαλύψεις.

Ένας πρώην δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εργαζόταν στο βρετανικό υπουργείο Εμπορίου στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είχε ενοχληθεί τόσο πολύ από το αίτημα του Άντριου να καλυφθεί το κόστος «υπηρεσιών μασάζ», ώστε αρνήθηκε να το εγκρίνει, αλλά λέει ότι ανώτερα στελέχη τον παρέκαμψαν.

«Νόμιζα ότι ήταν λάθος… Είχα πει ότι δεν πρέπει να το πληρώσουμε, αλλά τελικά το πληρώσαμε ούτως ή άλλως», δήλωσε στο BBC, αναφερόμενος σε δαπάνη που ακολούθησε επίσκεψη του Άντριου στη Μέση Ανατολή.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου δεν αμφισβήτησε τον ισχυρισμό σχετικά με τη θητεία του Άντριου ως απεσταλμένου, μεταξύ 2001 και 2011, αλλά παρέπεμψε στη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα.

Το BBC απευθύνθηκε στον Άντριου για σχόλιο σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς. Εκείνος έχει πάντοτε απορρίψει κάθε αδίκημα στις σχέσεις του με τον παιδόφιλο χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταϊν και έχει αρνηθεί ότι αποκόμισε προσωπικό όφελος από τον ρόλο του ως εμπορικός απεσταλμένος.

Ο ρόλος του Άντριου ως εμπορικού εκπροσώπου ήταν άμισθος, αλλά είχε την υποστήριξη δημοσίων υπαλλήλων και χρηματοδότηση από τους φορολογουμένους για τα ταξίδια του στο εξωτερικό.

Μετά τις αποκαλύψεις στα αρχεία Έπσταϊν, ο πρώην δημόσιος υπάλληλος λέει ότι μετανιώνει που επιτράπηκε στον Άντριου να περάσει ως δαπάνη το μασάζ, καθώς ίσως να ήταν μια ευκαιρία να ελεγχθεί η συμπεριφορά του.

«Δεν μπορώ να πω ότι θα τον σταματούσε, αλλά έπρεπε να είχαμε επισημάνει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», λέει ο συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος.

Μια άλλη πηγή, πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Γουάιτχολ, επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό. Ο συγκεκριμένος πρώην δημόσιος υπάλληλος, που επέβλεπε τα οικονομικά στον τομέα αυτό, είχε δει παρόμοιες δαπάνες για τα ταξίδια του Άντριου και λέει ότι «δεν έχει καμία απολύτως αμφιβολία» για την αυθεντικότητά τους.

Και οι δύο πρώην δημόσιοι υπάλληλοι ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αλλά μίλησαν ξεχωριστά στο BBC για τους ισχυρισμούς τους. Το BBC δεν έχει δει αποδείξεις για τη χρέωση μασάζ από πριν από περισσότερα από 20 χρόνια. Ωστόσο, έχει δει έγγραφα που αποδεικνύουν τη στενή σχέση των πληροφοριοδοτών με τον συγκεκριμένο τομέα εκείνη την περίοδο. Δεν υπονοείται ότι υπήρξε κάτι παράνομο στη συμπεριφορά του Άντριου.

Οι πρώην δημόσιοι υπάλληλοι είχαν ανεξάρτητα προχωρήσει σε αποκαλύψεις, αρχικά επικοινωνώντας με τον συγγραφέα Άντριου Λόουνι, ο οποίος επικαιροποιεί τη βιογραφία του Άντριου με τίτλο «Entitled». Στη συνέχεια συμφώνησαν να μοιραστούν τη μαρτυρία τους και με το BBC.

Ένας από αυτούς είπε ότι απευθύνθηκε στον Λόουνι αφού άκουσε τον συγγραφέα να λέει πως κανείς εντός της κυβέρνησης δεν είχε εκφράσει ανησυχίες – ενώ ο ίδιος ήθελε να καταστήσει σαφές ότι είχαν γίνει προσπάθειες να συζητηθεί το θέμα, αλλά αγνοήθηκαν.

Ελάχιστος έλεγχος των δαπανών

Ο πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Γουάιτχολ δήλωσε ότι είχε σοκαριστεί από την έκταση των πολυτελών δαπανών του Άντριου ως απεσταλμένου, συμπεριλαμβανομένων όσων θεώρησε υπερβολικές πτήσεις, αδικαιολόγητο αριθμό δωματίων ξενοδοχείου και χρεώσεις για τη συνοδεία του.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Ήταν σαν να μην ήταν πραγματικά χρήματα, δεν ξόδευαν δικά τους χρήματα», είπε, προσθέτοντας ότι παρότι είχε ευθύνη για τα οικονομικά στον ρόλο του, φαινόταν να υπάρχει ελάχιστος έλεγχος των δαπανών ή σωστή τήρηση αρχείων.

Λέει ότι τα κόστη «χάνονταν» σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς, καθιστώντας τα δύσκολα ανιχνεύσιμα, και δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το ποιοι αποτελούσαν τη συνοδεία του Άντριου.

Ο πρώην αξιωματούχος αποδίδει την κατάσταση στη δουλοπρέπεια που, όπως λέει, έβλεπε να επιδεικνύεται προς τον τότε πρίγκιπα Άντριου από πολύ ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους και στην απροθυμία τους να τον αμφισβητήσουν.

Οι έλεγχοι για τα ταξίδια του έπαιρναν απλώς μια «τυπική έγκριση», θυμάται, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Στο παρελθόν έχουν υπάρξει ισχυρισμοί για την προτίμηση του Άντριου στα μασάζ.

Σε κατάθεση σε δικαστήριο των ΗΠΑ, πρώην υπάλληλος του Έπσταϊν στη Φλόριντα, ο Χουάν Αλέσι, ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου έκανε «καθημερινό μασάζ» όταν τον επισκεπτόταν.

Λίστα πληρωμών για μασάζ στα αρχεία Έπσταϊν

Email σχετικά με τον Έπσταϊν αποκάλυψαν έναν λογιστικό κατάλογο με λίστα πληρωμών για μασάζ σε έναν «Andrew». Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Η βιογραφία του Λόουνι, «Entitled», υποστηρίζει επίσης ότι σε επίσκεψη στο εξωτερικό ο Άντριου ζήτησε από έναν πρέσβη να κανονίσει μασάζ για εκείνον.

Ένας από τους δημόσιους υπαλλήλους που μιλούν τώρα λέει ότι οι εμπειρίες από τις επισκέψεις του Άντριου ήταν ανάμεικτες. Μπορούσε να είναι «καλή παρέα» και διασκεδαστικός, αλλά σε άλλες περιπτώσεις τον είχε δει να «φωνάζει, να είναι αγενής και γενικά προσβλητικός».

Ο Λόουνι έχει διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη δημόσια διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τη θητεία του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου, προκειμένου να ριχθεί φως στους ισχυρισμούς για τον ρόλο αυτό.

Ο συγγραφέας έχει δει πολλαπλά αιτήματα βάσει του Νόμου για την Ελευθερία της Πληροφόρησης να απορρίπτονται, μεταξύ άλλων με το σκεπτικό ότι θα απαιτούσε υπερβολικό χρόνο από τα υπουργεία να εξετάσουν τον όγκο των πληροφοριών.

Υποδηλώνοντας την έκταση των ανεξερεύνητων αρχείων για τον Άντριου, μία από τις απορρίψεις ανέφερε ότι μόνο ένα έτος της θητείας του ως εμπορικού απεσταλμένου θα σήμαινε εξέταση 1.927 ψηφιακών αρχείων, καθένα από τα οποία περιείχε πολλαπλά στοιχεία.

Οι βουλευτές της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Εμπορίου θα συναντηθούν αργότερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την έναρξη έρευνας σχετικά με τον ρόλο των εμπορικών απεσταλμένων και τη λογοδοσία τους.

Ξεχωριστά, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες ετοιμάζονται να επιβάλουν συζήτηση για τον Άντριου στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ ο πρώην συντηρητικός υπουργός Τομ Τάγκεντχατ έχει ζητήσει έρευνα για τον πρώην πρίγκιπα από επιτροπή βουλευτών, λόρδων και δικαστών.

«Θεωρούνταν βάρος – Νόμιζε ότι ήταν ειδικός, ενώ δεν ήταν»

Ένας ακόμη πρώην ανώτερος δημόσιος υπάλληλος της UKTI, πλέον συνταξιούχος, δήλωσε στο BBC ότι όταν ο Άντριου ήταν εμπορικός εκπρόσωπος, μερικές φορές παρεμπόδιζε αντί να υποστηρίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης του βρετανικού εμπορίου.

«Ο Άντριου θεωρούνταν βάρος. Ξέφευγε από το σενάριο, νόμιζε ότι ήταν ειδικός, ενώ δεν ήταν. Νόμιζε ότι ήταν αστείος, ενώ ήταν αγενής με τον κόσμο», είπε.

Θα μπορούσαν να χρειαστούν μήνες προετοιμασίας από τις ομάδες στο εξωτερικό για μία από τις επισκέψεις του – μόνο και μόνο για να έχει αρνητικό αντίκτυπο, λέει ο πρώην αξιωματούχος της UKTI.

Όταν υπηρετούσε σε ευαίσθητη θέση στη Μέση Ανατολή, ο πρώην αξιωματούχος είπε ότι είχε εργαστεί σκληρά για να αποτρέψει επίσκεψη του τότε πρίγκιπα Άντριου, επινοώντας δικαιολογίες για να καθυστερήσει προγραμματισμένες επισκέψεις.

Ωστόσο, είπε ότι υπήρχε απροθυμία να μιλήσουν δημόσια για τον Άντριου, από φόβο μήπως βλάψουν την καριέρα τους.

«Κανείς δεν θα παραπονιόταν, δεν θα βοηθούσε τη φήμη σου», είπε.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου δεν αμφισβήτησε τον ισχυρισμό για τις «υπηρεσίες μασάζ», αλλά επισήμανε ότι ο Άντριου ήταν «Ειδικός Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις» και ότι επρόκειτο για διαφορετικό ρόλο από τους σημερινούς εμπορικούς απεσταλμένους.

Οι απεσταλμένοι σήμερα είναι συνήθως βουλευτές και μέλη της Βουλής των Λόρδων, διορισμένοι από υπουργούς, και υπόκεινται σε τυποποιημένο σύνολο κανόνων δεοντολογίας, που δεν ίσχυαν την εποχή της θητείας του Άντριου ως εμπορικού εκπροσώπου.

Εκπρόσωπος του υπουργείου αναφέρθηκε επίσης στη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα για τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Την Πέμπτη, ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη από την αστυνομία του Thames Valley ως ύποπτος για παράπτωμα σε δημόσιο αξίωμα, αλλά δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

