ΚΟΣΜΟΣ

23.02.2026 13:45

Μερτς για Ουκρανία: 4 χρόνια μετά «η Ρωσία του Πούτιν ότι έχει φτάσει «στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας» και «δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο»

23.02.2026 13:45
putin

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κατηγορεί τη Ρωσία του Πούτιν ότι έχει φτάσει «στο βαθύτερο επίπεδο βαρβαρότητας» την παραμονή της τέταρτης επετείου από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο γερμανός καγκελάριος τόνισε επίσης ότι «η Ρωσία δεν κερδίζει αυτόν τον πόλεμο».

«Αυτό εντάσσεται στην προπαγάνδα και στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου. Η Ρωσία θέλει να μας κάνει να το πιστέψουμε, αλλά τα γεγονότα λένε κάτι τελείως διαφορετικό», είπε κατά την διάρκεια εκδήλωσης υποστήριξης του Κιέβου στο Βερολίνο παρουσία του πρεσβευτή της Ουκρανίας στην Γερμανία.

«Στο μέτωπο, η Ρωσία δεν κερδίζει εδάφη, τελείως το αντίθετο. Ο Φεβρουάριος χαρακτηρίστηκε από εκπληκτικά εδαφικά κέρδη για τον ουκρανικό στρατό. Και η ρωσική οικονομία πλήττεται περισσότερο από τις κυρώσεις και τον πόλεμο, πράγμα που τα μέσα ενημέρωσης μας αφήνουν μερικές φορές να καταλάβουμε», πρόσθεσε.

Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν θα είναι σε θέση σήμερα να υιοθετήσει το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας εξαιτίας του ουγγρικού βέτο, όπως δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, ο Φρίντριχ Μερτς ζητά από τους ευρωπαίους εταίρους να μην σταματήσουν τις προσπάθειες για την από κοινού υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Βρισκόμαστε σε μία καμπή που μπορεί να αποφασίσει για την τύχη ολόκληρης της ηπείρου μας», προειδοποίησε.

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε τον πόλεμο αυτόν στην Ευρώπη θα έχει μακροχρόνια επίδραση στην ζωή μας και στον ρόλο μας στον κόσμο».

Εκτάσεις άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων έχει ανακαταλάβει ο ουκρανικός στρατός στον νότο

Η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει εδάφη έκτασης άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περιλαμβανομένων οκτώ χωριών, κατά μήκος της νότιας συνοριακής γραμμής από τα τέλη του Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Από τις δηλώσεις του δεν είναι σαφές πόση έκταση γης αποτελεί ανάκτηση υπό ρωσικό έλεγχο εδαφών και πόση έκταση ανήκει στην «γκρίζα ζώνη» που δεν τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο κάποιας από τις δύο πλευρές.

