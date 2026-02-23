search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026 15:28
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

23.02.2026 13:51

«Βόμβα» Bloomberg: Η ΕΕ «παγώνει» τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

23.02.2026 13:51
trump_dasmoi_0304_1920-1080_new
credit: AP

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παγώσει σήμερα τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ με την οποία οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκαν παράνομοι, δήλωσαν πολλοί ευρωβουλευτές εν όψει της έκτακτης συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου για το θέμα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, ο γερμανός σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λάνγκε, ανακοίνωσε χθες ότι κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης θα προτείνει τη διακοπή της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ. Σήμερα, οι εκπρόσωποι των βασικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου επιβεβαίωσαν ότι θα υποστηρίξουν αυτήν την πρόταση.

Νωρίτερα, το Bloomberg ⁠News μετέδωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia_peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους και συνελήφθησαν μαζί με τους γονείς τους

kaisariani_2302_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Αυτός είναι ο λοχίας των ναζί που φωτογράφησε την εκτέλεση των 200 (photos)

lagana
ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι έψησαν τη μεγαλύτερη λαγάνα στην Ελλάδα: Πάνω από 300 κιλά αλεύρι για την παρασκευή της (photos)

gastouni
ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ρομά ξυλοκόπησαν άγρια περιπτερά και τον γιο του – Έκτακτη σύσκεψη του Εμπορικού Συλλόγου

italia-astynomia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Χειροπέδες σε 41χρονο αστυνομικό για τη δολοφονία Μαροκινού διακινητή – Απαιτούσε 200 ευρώ και 5 γραμμ. κοκαΐνης την ημέρα

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

