ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:18
26.03.2026 13:16

Ο Τάσος Δουβίκας στο Allwyn Game Time: «Η Εθνική Ομάδα αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση»

Ο δεύτερος σκόρερ της Serie A μιλάει για το αγαπημένο του γκολ και το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League με την Κόμο

Με 11 γκολ στο εφετινό ιταλικό πρωτάθλημα και παρουσία που έχει εντυπωσιάσει το κοινό της Serie A, ο Τάσος Δουβίκας, βρίσκεται στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ, πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες της Ίντερ που έχει πετύχει 14 τέρματα.

Ο διεθνής επιθετικός της Κόμο πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή Allwyn Game Time.

Μιλάει για τα δύο φιλικά παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας με την Παραγουάη, την Παρασκευή (21:00), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και την Ουγγαρία, την Τρίτη (20:00), στη Βουδαπέστη, αλλά και τη μεγάλη πρόκληση που είναι η επιστροφή της Ελλάδας στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης. «Το επόμενο Euro είναι η ευκαιρία μας»τονίζει χαρακτηριστικά και επισημαίνει ότι «το πιο δυνατό στοιχείο της Εθνικής Ομάδας είναι ότι αποτελεί ένα νεανικό σύνολο με τεράστια πείνα για διάκριση».

Αναφέρεται στον προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Θέλτα. Μιλάει για το όνειρο του να παίξει με την Κόμο στο Champions League και αποκαλύπτει τον αντίπαλο αμυντικό στο ιταλικό πρωτάθλημα που τον έχει δυσκολέψει περισσότερο και το αγαπημένο του γκολ ever.

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εδώ ο κόσμος χάνεται κι ο Χατζηδάκης μιλάει για το εάν θα έβαζε… μαλλιά

ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Έστησαν καντίνα με σουβλάκια για τους ναυτικούς του αεροπλανοφόρου Gerald Ford και πουλάνε το πιτόγυρο… 17 ευρώ

LIFESTYLE

Η Ριάνα για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της – «Σωθήκαμε τελευταία στιγμή»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι χριστιανοί πατριάρχες παρακαλάνε τώρα τον Νετανιάχου για να γίνει κανονικά η τελετή του Αγίου Φωτός

ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Μέση Ανατολή – Financial Times: Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Διαψεύδει κατηγορηματικά η Μόσχα

LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Έξαλλος για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα - «Βλέπει όλος ο πλανήτης κι ένας δεν έβαψε τις γραμμές»

ΚΟΣΜΟΣ

Οι μαρτυρίες θυμάτων του Επστάιν στο BBC: «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας» – Τι είπαν για Κέβιν Σπέισι και Μπιλ Κλίντον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ: Στο φινάλε της σεζόν αποχαιρετά το Άνφιλντ

ΚΑΛΧΑΣ

Αγωνία Μαξίμου για θετική ατζέντα, παράλειψη του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, πράσινο «φίλτρο» για την προεδρική εκλογή, ο Χαρίτσης, ο Τασούλας και η επιλογή Κικίλια  

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Fuel Pass και leasing: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι μένουν εκτός

