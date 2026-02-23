Στο έλεος της χιονοθύελλας οι βορειοανατολικές ΗΠΑ: Πάνω από 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει τα τελευταία εικοσιτετράωρα τις βορειανατολικές ΗΠΑ.
Στη Νέα Υόρκη το χιόνι θα φτάσει τα 50 εκατοστά και οι άνεμοι τα 95 χιλιόμετρα την ώρα.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι κάλεσε τους πολίτες να μείνουν σπίτι και απαγόρευσε τις μετακινήσεις σε πέντε περιφέρειες μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.
Στις βορειοανατολικές ΗΠΑ περισσότερα από 250.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Συγκεκριμένα 101.000 νοικοκυριά δεν έχουν ρεύμα στο Νιου Τζέρσεϊ, 68.000 στο Ντελαγουέρ, 32.000 στο Μέριλαντ και 21.000 στη Βιρτζίνια και 8.000 στη Νέα Υόρκη.
Έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 14.000 πτήσεις και ο αριθμός θα αυξηθεί μέχρι να υποχωρήσει η χιονοθύελλα. Οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις παραμένουν σε ισχύ για τη Νέα Υόρκη, το Λονγκ Άιλαντ, το Γουέσττσεστερ και σε τμήματα του Νιου Τζέρσεϊ.
