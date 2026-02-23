search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
ΚΟΣΜΟΣ

23.02.2026

Σε πολεμική σύρραξη εξελίσσεται η σύγκρουση στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Επιπλέον 2.500 στρατιώτες στους δρόμους

23.02.2026 17:26
Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες για τον αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών, οι οποίοι οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του και τελικά στον θάνατό του μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, προέκυψαν και αξιοποιήθηκαν από ερωτικό σύντροφο.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

Αμερικανική υπηρεσία εξόντωσε τον «El Mencho» – Ποιος ήταν ο απόλυτος ηγέτης του CJNG, συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις (photos/videos)

Τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας

Oklahoma
ΚΟΣΜΟΣ

Αναστάτωση σε αγώνες demolish derby στην Οκλαχόμα: Αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές (Video)

Untitled-design-16
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρας έπεσε από 7 μέτρα στο Άλσος Βεϊκου, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

pavlos-aslanidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: Η αλήθεια δεν θα θαφτεί δεύτερη φορά, να πάρει πίσω η εισαγγελέας τη διορία για τις εκταφές

w23-172659GianlucaPrestianni
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χωρίς Πρεστιάνι η Μπενφίκα στη ρεβάνς με τη Ρεάλ Μαδρίτης – Η UEFA τον τιμώρησε για τη ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του Βινίσιους

ydra brad pitt
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Σταματούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας (Video)

karavatou_mati2208
LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου: Η αντίδραση της κόρης της στο άκουσμα της απαγόρευσης των social media για παιδιά κάτω των 15

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

koklwnis
LIFESTYLE

Κοκλώνης για Λιάγκα: «Πλέον θα απαντάνε οι δικηγόροι μου»

