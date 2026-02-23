Σε πολεμική σύρραξη εξελίσσεται η σύγκρουση στο Μεξικό μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο» – Επιπλέον 2.500 στρατιώτες στους δρόμους

Το Μεξικό έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι πληροφορίες για τον αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών, οι οποίοι οδήγησαν τις αρχές στον εντοπισμό του και τελικά στον θάνατό του μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών, προέκυψαν και αξιοποιήθηκαν από ερωτικό σύντροφο.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Διαβάστε επίσης

«Βροχή» οι καταγγελίες κατά του Άντριου: Χρέωνε τα κρατικά ταμεία για υπηρεσίες μασάζ και πολυτελή ταξίδια

Αμερικανική υπηρεσία εξόντωσε τον «El Mencho» – Ποιος ήταν ο απόλυτος ηγέτης του CJNG, συνεχίζονται οι βίαιες συγκρούσεις (photos/videos)

Τι βρίσκεται κάτω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας