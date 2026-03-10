search
ΚΟΣΜΟΣ

10.03.2026 23:35

Τουρκία: Στην Άγκυρα για το δείπνο Ιφτάρ του Ερντογάν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

10.03.2026 23:35
bartholomeu erdogan

Στην Άγκυρα μετέβη την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να συμμετάσχει σε επίσημο δείπνο Ιφτάρ που παρατέθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο του Ραμαζανιού.

Το δείπνο εντάσσεται στην παράδοση των γευμάτων Ιφτάρ, που παρατίθενται κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού μετά τη λήξη της ημερήσιας νηστείας των μουσουλμάνων.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε τις ευχές του προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας και, μέσω αυτού, προς όλους τους μουσουλμάνους της χώρας για την περίοδο του Ραμαζανιού.

Με συνοδεία του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος

Τον Παναγιώτατο συνόδευσε στην Άγκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επέστρεψε αυθημερόν στην Κωνσταντινούπολη.

Εκπροσώπηση του Πατριαρχείου σε δείπνο του AKP

Την προηγούμενη ημέρα, τη Δευτέρα, είχε πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα παρόμοιο επίσημο δείπνο, το οποίο παρέθεσε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Στο συγκεκριμένο δείπνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος προσκαλείται κάθε χρόνο, εκπροσωπήθηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προύσης κ. Ιωακείμ.

