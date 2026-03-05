Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη, 4/3, ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.
«Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.
Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, στο Καράκας.
