search
ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 01:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.03.2026 00:51

Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

05.03.2026 00:51
donald-trump

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη, 4/3, ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

«Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, στο Καράκας.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι της Κύπρου – «Προληπτικά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν εντοπίστηκε απειλή»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

iran-234823
ΚΟΣΜΟΣ

Δίχως τέλος το σφυροκόπημα, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

panagios tafos ierousalim
ΚΟΣΜΟΣ

Ιερουσαλήμ: Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων

athinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθηναϊκός: Στους τελικούς του EuroCup Γυναικών μετά από 16 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

CHRISTINA APPLEGATE
LIFESTYLE

Όταν η Κριστίνα Άπλγκεϊτ παράτησε τον Μπραντ Πιτ για έναν ροκ σταρ

savvidakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Σαββιδάκης: «Δεν μου έκανε καλό η παύση που έκανα στην καριέρα μου όταν έγινα πατέρας» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.03.2026 01:03
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

iran-234823
ΚΟΣΜΟΣ

Δίχως τέλος το σφυροκόπημα, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3