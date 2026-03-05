search
05.03.2026 00:36

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν βοήθεια από το Κίεβο για τα ιρανικά drones

05.03.2026 00:36
trump zelensky florida

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι εταίροι της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, απευθύνθηκαν στο Κίεβο για να ζητήσουν βοήθεια σε ό,τι αφορά την άμυνα απέναντι στα ιρανικά drones.

«Στρέφονται σε εμάς, στην Ουκρανία, ζητώντας βοήθεια σε ό,τι αφορά την άμυνα απέναντι στα (ιρανικής κατασκευής) μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και της πραγματικής επιχειρησιακής εμπειρίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Υπήρξαν τέτοια αιτήματα και από την αμερικανική πλευρά», διευκρίνισε.

Τη Δευτέρα, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, είχε δηλώσει στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως το Κίεβο θα μπορούσε να στείλει ειδικούς στη Μέση Ανατολή και να συμβάλει στις επιχειρήσεις για την αναχαίτιση ιρανικών drones, εφόσον οι εταίροι μεσολαβήσουν για την επίτευξη εκεχειρίας στον τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι – ο οποίος επικοινώνησε την Τετάρτη, 4/3, με τον βασιλιά του Μπαχρέιν και με τον πρίγκιπα διάδοχο του Κουβέιτ σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή – δήλωσε επίσης ότι το Κίεβο διατηρεί καθημερινή επαφή με την Ουάσινγκτον και μόλις οι εξελίξεις με το Ιράν το επιτρέψουν, θα συνεχιστούν οι τριμερείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

