Δίχως τέλος το σφυροκόπημα, «θέμα ωρών ο έλεγχος» του εναέριου χώρου του Ιράν – Αποκλείει «παράδοση» η Χεζμπολάχ, Ισπανία «αδειάζει» ΗΠΑ – Όλες οι εξελίξεις

Κορυφώνονται οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και το Ισραήλ να εξαπολύουν αλλεπάλληλα πλήγματα, ενώ αμερικανικοί στόχοι σε χώρες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των επιθέσεων.

Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. «Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», εκτίμησε ωστόσο Tούρκος αξιωματούχος. Προς την τουρκική στρατιωτική βάση Ιντσιρλίκ κατευθυνόταν ο πύραυλος που καταρρίφθηκε από το ΝΑΤΟ, απαντά Αμερικανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή, ενώ η Κύπρος ενισχύει την άμυνά της με τη συνδρομή ευρωπαϊκών δυνάμεων.

ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν το σφυροκόπημα στο Ιράν με διαρκείς επιθέσεις. Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη την ιρανική φρεγάτα στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, με την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση, καλώντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν από τη χώρα άμεσα. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε ισραηλινή βάση κοντά στο Τελ Αβίβ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, την ώρα που νέο κύμα επιθέσεων στον Λίβανο ανακοινώνει ο IDF.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ διαμήνυσε ότι η οργάνωσή του δεν πρόκειται να παραδοθεί, όσες θυσίες και αν χρειαστεί να κάνει. Παράλληλα, χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή» για την οργάνωσή του, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο ήταν μια «προμελετημένη επίθεση».

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μεγάλης κλίμακας αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη, στοχεύοντας ένα τεράστιο ιρανικό στρατιωτικό συγκρότημα στο οποίο στεγάζονταν αρχηγεία και προσωπικό από ολόκληρο τον μηχανισμό ασφαλείας του Ιράν. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από περισσότερα από 100 μαχητικά αεροσκάφη. Περισσότερες από 250 βόμβες έπεσαν στο συγκρότημα και στα αρχηγεία που βρίσκονταν σε αυτό.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να πολεμήσει για όσο χρειαστεί. «Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας έχουν μεγάλο περιθώριο αντοχής. Μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μάχη εύκολα για όσο χρειαστεί», είπε ο Χέγκσεθ. «Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν, είμαστε ασταμάτητοι και θα κερδίσουμε τον πόλεμο» είπε. Ο πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να επεκτείνει τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν προς το εσωτερικό της χώρας, στοχεύοντας «προοδευτικά βαθύτερα» στο ιρανικό έδαφος.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν. Εξάλλου, ο υπουργός Ηλεκτρισμού της χώρας έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τo CNN, η CIA εργάζεται για να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις με στόχο την υποκίνηση μιας λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ενεργές συζητήσεις με «ιρανικές αντιπολιτευόμενες ομάδες» και Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ σχετικά με την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης. Tην ίδια ώρα, το Ιράν και η Χεζμπολάχ πραγματοποιούν τις πρώτες συντονισμένες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν θα στοχεύσει τις ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο, εάν το Ισραήλ επιτεθεί στην πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό, όπως ανέφερε εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Tην ίδια ώρα, άνοιγμα προς τις χώρες του Κόλπου επιχειρεί ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ απέδωσε τα ιρανικά πλήγματα εναντίον τους στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. «Η Τεχεράνη δεν είχε άλλη επιλογή παρά να υπερασπιστεί τον εαυτό της», έγραψε ο Πεζεσκιάν.

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, μια μέρα μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβληθεί εμπορικό εμπάργκο στη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να επιτρέψει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις κοινές ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στο νότιο τμήμα της Ισπανίας. Η ισπανική κυβέρνηση αρνείται «κατηγορηματικά» ότι εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και εξακολουθεί να μην επιτρέπει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ισπανία για τις επιχειρήσεις τους εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δήλωσε ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες.

