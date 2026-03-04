Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι της Κύπρου – «Προληπτικά πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν εντοπίστηκε απειλή»

Αναστάτωση επικράτησε αργά το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όταν πληροφορίες για ύποπτο αντικείμενο σε απόσταση περίπου τριών χιλιομέτρων από τη στρατιωτική βάση οδήγησαν στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών και στην ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για αντικείμενο που αξιολογήθηκε ως πιθανή απειλή.

Στις 22:55 ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες στην περιοχή, ενώ στους κατοίκους εστάλη επείγουσα ειδοποίηση για απειλή σε εξέλιξη. Μέσω του μηνύματος, οι πολίτες καλούνταν να παραμείνουν εντός των κατοικιών τους και να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες προστασίας.

Το προειδοποιητικό μήνυμα ανέφερε: «Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλούμε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και να μην μετακινηθείτε μέχρι νεωτέρας επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από σταθερά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλούμε να περιμένετε περαιτέρω οδηγίες».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούσαν την εξέλιξη της κατάστασης, χωρίς να καταγραφούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Λίγο μετά τις 23:10, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε διευκρινίσεις, αναφέροντας: «Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.

Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

#ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους… March 4, 2026

Διαβάστε επίσης:

Απόλυτη ικανοποίηση Τραμπ για την επιχείρηση στο Ιράν: «Τη βαθμολογώ με… 15 στα 10»

Ιταλία: Οδηγός του Ερυθρού Σταυρού κατηγορείται για τη δολοφονία ηλικιωμένων με σύριγγες που περιείχαν αέρα

200.000 δολάρια για μία πτήση; Οι πλούσιοι φεύγουν άρον άρον από το Ντουμπάι





