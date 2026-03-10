Ο Μητσοτάκης βλέπει τα γκάλοπ και του ανοίγει η όρεξη, το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται με Πασόκους, η στήριξη από Ντόρα και η αγωνία της Κεφαλογιάννη   

Καλημέρα σας

Δεν θέλω να σας ταράξω μέρες που είναι και μετράμε βόμβες στη Μέση Ανατολή και αναταραχές στις αγορές – οσονούπω και στην τσέπη μας, καθότι αυτή είναι η χαρά του κερδοσκόπου – αλλά ήδη στο πρωθυπουργικό γραφείο φτάνουν εισηγήσεις για (πολύ) πρόωρες εκλογές.

Το σενάριο κυκλοφορούσε τα τελευταία 24ωρα, αλλά μόνο ως κουβέντα σε κυβερνητικά πηγαδάκια.

Ε, φαίνεται ότι κάποιοι τόλμησαν ή πρόκειται να τολμήσουν το βήμα, ήτοι να το πουν ως ωραία ιδέα και στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Λέγεται μάλιστα ότι η 10η Μαΐου «ακούγεται μια χαρά» για τον απόλυτο αιφνιδιασμό.

Αλλά – τολμώ και γω να πω μία εκτίμηση – ο Μητσοτάκης είναι ακόμα πολύ μακριά από τέτοιες σκέψεις. Και πιθανόν να παραμείνει εκεί μακριά – στο 2027 δηλαδή.

Βέβαια υπάρχει και το φθινόπωρο, για το οποίο πολλοί στοιχηματίζουν ότι θα είναι εκλογικό.

Αλλά η πιθανότητα να επισπευσθεί για πριν το καλοκαίρι, δεν προκύπτει από πουθενά. Ακόμα κι αν το σενάριο το υποστηρίζουν έμπειροι επί των πολιτικών παιγνίων (με την καλή έννοια), υπουργοί…

Τα γκάλοπ, η σταθερότητα και η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ

Από τα γκάλοπ που είδα χθες μου έκανε εντύπωση μία συγκεκριμένη αλληλουχία πινάκων της Opinion Poll.

Το 55,1% θα ψηφίσει με κριτήριο τη σταθερότητα, το 45,4 %% θέλει ι αυτοδύναμη κυβέρνηση και το 56,6 %, βλέπει πιθανό να εξασφαλίσει τρίτη θητεία ο Μητσοτάκης.

Μάλιστα. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ίσως και πριν ακόμα τις ευρωεκλογές, η κυβέρνηση εμφανίζεται να ανακάμπτει με κάποια σταθερότητα πάνω από την περιοχή του 30%. Και να επιβεβαιώνεται πέραν αμφιβολίας ότι δεν έχει αντίπαλο.

– Βέβαια, θα έλεγα πως πρέπει να περιμένουμε λίγο, ώστε να «ενσωματωθούν» στην κοινή, να πάρουν δηλαδή υπόψη τους οι ψηφοφόροι το γεγονός ότι… διευρύνεται το ΠΑΣΟΚ με… Πασόκους και τον Πελεγρίνη. Αν το πάρουν χαμπάρι, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και να απογειωθεί το Κίνημα – είναι… καταλυτικές αυτές οι κινήσεις έτσι;

– Πέρα από το χιούμορ, αυτή η συνήθεια της Χαριλάου να ανακοινώνει ανθρώπους που δεν έφυγαν ποτέ από το ΠΑΣΟΚ, ως… «διευρυνσίες», πρέπει να κοπεί κάποια στιγμή. Έχει και το ακούσιο (αυτό)τρολάρισμα το άριά του.

– Στη βιασύνη τους πάνω και για να μην έχουν μόνο Πασόκους, πρόσθεσαν και τον μουσικοσυνθέτη Κορακάκη, που είναι όμως Κουκουέ και τρελάθηκε μόλις κατάλαβε ότι βρέθηκε να… διευρύνει το ΠΑΣΟΚ – ζήτησε ευγενικά, αλλά ξεκάθαρα να τον βγάλουν από τη λίστα. Τουλάχιστον έμεινε ο άλλος συνθέτης, ο Χρήστος Νικολόπουλος – αυτός δεν πάει πουθενά!

Η αυθεντική θεσμικότητα

Η θεσμικότητα που ακολουθεί ο Ανδρουλάκης φαίνεται να τον κρατάει στα ίδια και να μην πέφτει στις δημοσκοπήσεις.

Του αναγνωρίζει άραγε η κοινή γνώμη ότι πήγε για ενημέρωση στον Μητσοτάκη (μόνο αυτός από τους πολιτικούς αρχηγούς) και πως συμφώνησε περίπου σε όλες τις κινήσεις της κυβέρνησης; Ίσως, μάλλον, πιθανόν, θα δείξει.

Βέβαια το πραγματικό ερώτημα είναι: Για ποιο λόγο όποιος θέλει σταθερότητα και θεσμικότητα, όπως αυτή που λέει ο Μητσοτάκης, να πάει στο ΠΑΣΟΚ και να μην πάει κατευθείαν στον Μητσοτάκη; Δεν φταίει βέβαια το ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Αλλά αν «πλασάρει» στα ίδια πράγματα, προφανώς το αυθεντικό είναι προτιμητέο.

Η Πούλου και τα σόσιαλ του Στέφανου

Σας έλεγα χθες για το πρόβλημα που έχει ο Στέφανος Κασσελάκης με το όνομα του κόμματός του (Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο αυτή την περίοδο), που δεν είναι εύκολο να εντυπωθεί στο μυαλό των ψηφοφόρων, με αποτέλεσμα στις έρευνες κοινής γνώμης να δυσκολεύονται οι δημοσκόποι να καταγράψουν την πραγματική απήχησή του.

Υπάρχει όμως κι άλλο πρόβλημα, μου λένε. Και αυτό σχετίζεται με πληροφορίες περί δυσφορίας της Γιώτας Πούλου σχετικά με την παρουσία του κόμματος στα σόσιαλ μίντια – το λέω κομψά, δεν μιλάω για… τρολ.

Απλά το θέμα είναι ότι η βουλευτής φέρεται να αιφνιδιάστηκε, καθώς άλλα της έλεγε ο Κασσελάκης και άλλες αποφάσεις πήρε επί του θέματος.

Τώρα, όλο αυτό δεν είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί πλήρως, αλλά καπνός χωρίς κάποια φωτιά κάπου, δεν υπάρχει.

Η Ντόρα και η υπεράσπιση του Κυριάκου

Θαύμασα την Ντόρα Μπακογιάννη, οφείλω να ομολογήσω, για τον περίτεχνο τρόπο που βρήκε να υπερασπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη έναντι της κριτικής που άσκησε στον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας (γελωτοποιό του Τραμπ τον είπε) σχετικά με τις επιλογές του απέναντι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

«Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που σιχαίνονται τον Μητσοτάκη, που δεν θέλουν τον Μητσοτάκη, που βρίζουν τον Μητσοτάκη, αλλά γελωτοποιό δεν τον λες» είπε η Ντόρα…

Άμα η αγάπη είναι αγνή και αδελφική, βγαίνει και στις δηλώσεις…

Τουρισμός σε τεντωμένο σκοινί

Στοίχημα για δυνατούς λύτες φαίνεται πως θα είναι φέτος η πορεία του τουρισμού. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής έχουν ανοίξει μια συζήτηση που θυμίζει… χρηματιστηριακή πρόβλεψη: άλλοι βλέπουν άνοδο και άλλοι προεξοφλούν «φρένο».

Η Όλγα Κεφαλογιάννη παρακολουθεί το «ντιμπέιτ», εύχεται το πρώτο, αλλά δεν υποβαθμίζει τον κίνδυνο για το δεύτερο.

Υπάρχει λοιπόν, μια σχολή σκέψης που υποστηρίζει ότι η Ελλάδα –μαζί με την Ισπανία– μπορεί να αναδειχθεί σε μεγάλο κερδισμένο της φετινής σεζόν. Το επιχείρημα είναι απλό: σε περιόδους έντασης οι ταξιδιώτες τείνουν να επιλέγουν προορισμούς που θεωρούνται ασφαλείς και βρίσκονται μακριά από το «θέατρο των επιχειρήσεων». Και σε αυτή την εξίσωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρό brand ως ασφαλής και φιλόξενη χώρα.

Υπάρχει όμως και η άλλη ανάγνωση. Πολλοί παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι όταν το διεθνές κλίμα μυρίζει μπαρούτι, οι άνθρωποι γίνονται πιο προσεκτικοί. Περιορίζουν τα έξοδα, αναβάλλουν ταξίδια και προτιμούν να «κρατούν δυνάμεις» μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με απλά λόγια, σε περιόδους αβεβαιότητας οι βαλίτσες μπορεί να μείνουν λίγο περισσότερο στο πατάρι.

Ποια από τις δύο εκδοχές θα επιβεβαιωθεί; Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν. Μέχρι τότε, στο τουριστικό επιτελείο κρατούν μικρό καλάθι – και τα μάτια στραμμένα στις κρατήσεις.

