Ο φόβος για τρομοκρατικά χτυπήματα λόγω Ιράν, στο κατώφλι των 30+ η ΝΔ, ο Σκρέκας και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η Άννα δεν θέλει Πελεγρίνη, και η αναδίπλωση Τσουκαλά

Καλημέρα σας

Της βγαίνουν, ως φαίνεται, της κυβέρνησης οι κινήσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες απέναντι στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Κυρίως τα γρήγορα αντανακλαστικά με την Κύπρο, αλλά και η γενικότερη ταύτιση με το δυτικό μέτωπο, αν και αυτό δεν είναι και τόσο σαφές ποιο ακριβώς είναι. Βλέπετε, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν μία στάση επιφύλαξης ή ακόμα και αμφίσημο για τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Τραμπ – στην ελληνική περίπτωση είναι σαφής η στρατηγική σχέση με την Ουάσιγκτον.

Μέχρις εδώ και ως αυτή την ώρα η ανησυχία στρέφεται κυρίως στις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, που θα έχει αυτός ο πόλεμος.

Αλλά, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, παρατηρείται εγρήγορση για τον κίνδυνο να υπάρξουν τρομοκρατικά χτυπήματα από ιρανικές οργανώσεις ως αντίποινα προς τη δύση για τον πόλεμο.

Οι αρμόδιες (και μυστικές) υπηρεσίες στη χώρα έχουν επίγνωση, παρακολουθούν, καταγράφουν και διατάσσουν δυνάμεις μαθαίνω για να αποτρέψουν την πιθανότητα αυτή.

Σημειωτέον ότι στην Ελλάδα ζουν περίπου 2 με 3 χιλιάδες Ιρανοί. Δεν είναι μεγάλη κοινότητα, ούτε βέβαια θεωρούνται όλοι ύποπτοι. Άλλωστε οι περισσότεροι εξ αυτών είναι μετανάστες. Αλλά εντός της Ευρώπης ζουν και κινούνται πολλαπλάσιοι. Και επίσης το πεδίο της ανησυχίας για τρομοκρατικές επιθέσεις δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε Ιρανούς.

Το «σύνδρομο Αθνάρ 2004» στοιχειώνει πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Σκρέκας

Οριστικό: Η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φτάνει στη Βουλή εντός του Μαρτίου.

Η διαβεβαίωση είναι από έγκυρη πηγή.

Η αναμονή παίρνει τέλος, καθώς κάποια στιγμή αυτή η ιστορία θα είχε ένα τέλος – η έρευνα δεν κρατάει για πάντα.

Το ενδιαφέρον; ¨Ότι σε αυτή τη λίστα βρίσκονται 10 βουλευτές της ΝΔ και πως κάποιες πληροφορίες λένε και για άλλους δύο – όχι της ΝΔ αυτοί.

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον; Ότι ο Κώστας Σκρέκας, ο νυν γραμματέας της ΝΔ είναι σε περίοπτη θέση – δεν είναι καλό να βρίσκεσαι σε τέτοια θέση σε αυτού του είδους τους φακέλους!

Αυτό που θα ήταν… top ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση. Αλλά μάλλον πρέπει να κάνουμε υπομονή, ούτε η ίδια ξέρει ακόμα.

Το κατώφλι του 30%

Για να έρθουμε πάλι στις δημοσκοπήσεις, να σας πω ότι η εικόνα όλο και περισσότερων μετρήσεων είναι πως η ΝΔ πατάει γερά στο 30%+.

Αυτός είναι η πρώτος και κύριος εκλογικός στόχος του Μητσοτάκη: Να ξεκολλήσει από το 28% των ευρωεκλογών, να έχει το 3 μπροστά όσο πιο άνετα γίνεται και να κερδίσει το δικαίωμα μίας επαναληπτικής κάλπης, από την οποία θα μπορεί να ελπίζει ότι θα βγάλει κυβέρνηση, έστω και συμμαχική.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα εάν θα το κρατήσει το 30%+ έως τις εκλογές ή θα κινδυνεύσει να το χάσει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το… ράφι ή ακόμα και με κάνα ατύχημα στο πολεμικό μέτωπο…

Όλα οφείλει κανείς να τα λαμβάνει υπόψη. Και τα απρόοπτα.

Ο Πελεγρίνης, η Διαμαντοπούλου και ο… Σακελλίων

Διαμαρτύρεται η Άννα Διαμαντοπούλου για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ με τον Θεοδόση τον Πελεγρίνη, άλλοτε υπουργό του Αλέξη Τσίπρα και διακεκριμένο ερασιτέχνη ηθοποιό.

Ο Πελεγρίνης, λένε οι φίλοι της Άννας, είχε αντιταχθεί στο νόμο Διαμαντοπούλου για τα ΑΕΙ, με άσχημο τρόπο.

Κατανοητά τα συναισθήματα της Διαμαντοπούλου, αλλά έτσι γίνεται με τις διευρύνσεις: Παίρνεις κόσμο που δεν ήταν μαζί σου, επειδή διαφωνούσε μαζί σου. Αν είναι να παίρνεις κόσμο που γενικά ήταν μαζί σου και συμφωνούσε σχεδόν σε όλα μαζί σου, τότε δεν είναι διεύρυνση, είναι απλή ανανέωση… όρκων.

– Η Άννα είναι η τελευταία που πρέπει να διαμαρτύρεται. Όταν ο Ανδρουλάκης της ζήτησε κάποιο πρόσωπο στην πρώτη διεύρυνση, ώστε να έχει και έναν δεξιό να δείξει, εκείνη του πρότεινε τον Σακελλίων – μεγάλη επιτυχία.

– Επίσης η Άννα δεν πρέπει να τσιτώνει με τη διεύρυνση διότι κι αυτή ξαναβρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ μέσω… διεύρυνσης. Κάπου δεξιά τριγυρνούσε μέχρι να πει ο Ανδρουλάκης «δεκτή και η Άννα στη μάχη ηγεσίας» το 2024.

Ο Τσουκαλάς και το «Athens Alitheia Forum»

Με μία «βροντώδη» δήλωση, κάτι σαν… διακήρυξη μεταξύ επανάστασης και ανεξαρτησίας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε γνωστό ότι δεν συμμετέχει στο συνέδριο «Athens Alitheia Forum» της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στο οποίο ήταν προσκεκλημένος.

Παραθέτοντας σε ένα κατεβατό – και δικαίωμά του – μία σειρά από θέματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, διακηρύσσει την απουσία του: «Δεν θα νομιμοποιήσω πολιτικά με την παρουσία μου ένα κυβερνητικό σόου. Δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτι στην κυβέρνηση των fake news», λέει.

Ωραίες κουβέντες, που θα έλεγε και ο Αθηνόδωρος Προύσαλης, αλλά με μία διευκρίνιση: Ο Τσουκαλάς είχε πει αρχικά ναι και είχε στείλει μέχρι και… φωτογραφία, προκειμένου να ετοιμαστεί η παρουσία του στο συνέδριο.

Αυτά πριν δέκα, δεκαπέντε μέρες, λένε οι πληροφορίες.

Και ξαφνικά σήμερα ακύρωσε με τον τρόπο που ακύρωσε τη συμμετοχή του. Ερώτημα: Τι νόημα έχει η ακύρωση – ενώ αρχικά είπες ναι – όταν έχεις την ευκαιρία να πας στο συνέδριο και να αναπτύξεις αυτά που αναφέρεις στη δήλωσή σου και ακόμα περισσότερα (και χειρότερα για την κυβέρνηση); Δεν θα ήταν αυτό ένα προνομιακό βήμα για την προβολή της αντιπολιτευτικής κριτικής;

Φευ!

Πόλεμος και… επικοινωνία

Παράλληλα με τον πραγματικό πόλεμο, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει ανοίξει και ένα δεύτερο μέτωπο: το επικοινωνιακό. Και αυτό, όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς ενέργειας, δεν είναι τυχαίο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει καλά ότι για να κερδίσει τη μάχη στο εσωτερικό της χώρας του ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεφύγει: η τιμή της βενζίνης.

Με το πετρέλαιο να κινείται στα 120 ή ακόμη και στα 150 δολάρια το βαρέλι, το πολιτικό κόστος θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Η άνοδος των καυσίμων επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των Αμερικανών και συχνά μετατρέπεται σε πολιτικό πονοκέφαλο για όποιον βρίσκεται στον Λευκό Οίκο.

Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί αναλυτές συνδέουν τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών με μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στις αγορές. Από τη μία, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει. Από την άλλη, αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν επιθυμεί διάλογο.

Τι από όλα αυτά είναι πραγματικότητα και τι μέρος μιας επικοινωνιακής στρατηγικής, μάλλον το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Το βέβαιο είναι ότι μετά το έντονο ράλι της Δευτέρας, οι τιμές του πετρελαίου τα τελευταία δύο 24ωρα εμφανίζουν σημάδια υποχώρησης. Και αυτό, προς το παρόν τουλάχιστον, δίνει μια μικρή ανάσα στις αγορές.

