ΚΟΣΜΟΣ

ΑBC: Υποψίες ότι το Ιράν ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει τρομοκρατικούς πυρήνες – Καθησυχαστικός ο Χρυσοχοΐδης για την Ελλάδα



Έτοιμο να ενεργοποιήσει αδρανείς τρομοκρατικούς πυρήνες εμφανίζεται το Ιράν, σύμφωνα με υποκλαπείσες από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, οι οποίες οδηγησαν σε προειδοποίηση της αμερικανικής κυβέρνησης που στάλθηκε στις αρχές ασφαλείας.

Μετά το θάνατο του Χαμενεΐ

Η προειδοποίηση, την οποία εξέτασε το ABC News, αναφέρει «προκαταρκτική ανάλυση σημάτων» μιας μετάδοσης «πιθανώς ιρανικής προέλευσης» που αναμεταδόθηκε σε πολλές χώρες λίγο μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, σκοτώθηκε σε αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Η υποκλαπείσα μετάδοση ήταν κωδικοποιημένη, και φαινόταν να προορίζεται για «κρυφούς παραλήπτες» που κατέχουν το κλειδί κρυπτογράφησης, ένα είδος μηνύματος που προορίζεται να μεταδώσει οδηγίες σε «μυστικά επιχειρησιακά ή κρυφά στοιχεία» χωρίς τη χρήση του διαδικτύου ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Είναι πιθανό οι μεταδόσεις να «προορίζονται να ενεργοποιήσουν ή να παράσχουν οδηγίες σε ήδη τοποθετημένους “εν υπνώσει” μυστικούς πράκτορες που λειτουργούν εκτός της χώρας προέλευσης», ανέφερε η προειδοποίηση. «Ενώ το ακριβές περιεχόμενο αυτών των μεταδόσεων δεν μπορεί προς το παρόν να προσδιοριστεί, η ξαφνική εμφάνιση ενός νέου ραδιοφωνικού κέντρου με χαρακτηριστικά διεθνούς αναμετάδοσης δικαιολογεί αυξημένη επίγνωση της κατάστασης» επισημαίνεται.

Ενώ στην προειδοποίηση ξεκαθαρίζεται ότι «δεν υπάρχει επιχειρησιακή απειλή που να συνδέεται με συγκεκριμένη τοποθεσία», εντούτοις δίνονται οδηγίες στις αρχές ασφαλείας να εντείνουν την παρακολούθηση ύποπτων ραδιοσυχνοτήτων. Αν το περιεχόμενο της προειδοποίησης αποδειχθεί αληθές, θα επιβεβαιώσει τους φόβους που εξέφρασαν αξιωματούχοι ασφαλείας μετά το χτύπημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ότι οι αδρανείς πυρήνες που έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη Δύση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για αντίποινα, σχολιάζει το ΑBC.

Καθησυχάζει ο Χρυσοχοΐδης

Πάντως, όσον αφορά στην Ελλάδα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός έναντι του κινδύνου εκδήλωσης τρομοκρατικών επιθέσεων στη χώρα, υπογραμμίζοντας στο ΟΡΕΝ ότι «η Ελλάδα δεν φιλοξενεί σε γενικές γραμμές ύποπτα πρόσωπα. Σε γενικές γραμμές η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι ασφαλής και όσον αφορά εσωτερικών κινδύνων αλλά και όσον αφορά διεισδύσεις από το εξωτερικό. […] Δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο, μια περίπτωση μόνο που δόθηκε δημόσια από την αστυνομία. Μην πανικοβάλουμε τους πολίτες».

Ωστόσο, ο υπουργός τόνισε ότι «είμαστε σε περιβάλλον πολέμου συνεπώς πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα ότι θα ζούμε σε ασφαλές περιβάλλον. Κι αυτό απαιτεί πρώτον επαγρύπνηση, επιφυλακή, δεύτερον συγκεκριμένα μέτρα για ευαίσθητους στόχους και τρίτον προστασία των συνόρων, ώστε να επιτυγχάνουμε το μέγιστο αποτέλεσμα», σημειώνοντας ότι «είναι πολύ νωρίς ακόμη για οργανωμένα πράγματα, αλλά μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον. Μπορεί να σχεδιάζουν για να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Ίσως και μετά την κατάπαυση του πυρός. Τα τρομοκρατικά χτυπήματα γίνονται όταν όλα είναι ήσυχα».

«Ο χειρότερος κίνδυνος, η πιο επισφαλής θέση είναι να εφησυχάζουμε. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι, δεν είμαι στο μυαλό τους, αλλά παίρνουμε μέτρα. Πρέπει κανείς να παίρνει οριζόντια μέτρα, τα σύνορά μας να ελέγχονται και να είναι ασφαλή», ανέφερε ο υπουργός και εξήρε την ευρωπαϊκή συνεργασία ενώ επισήμανε ότι «υπάρχει συνεργασία και με υπηρεσίες χωρών του Κόλπου που συνήθως είναι καλά πληροφορημένες».

trump_new_iran_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

LIMANI_PIREA
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

katrinis_pasok_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: «Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ – Δεν έχουμε ενεργοποίηση του 42.7»

