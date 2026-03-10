search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 14:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 13:02

Δύο διαδηλωτές διέκοψαν τη Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι – Φώναζαν συνθήματα στον Μακρόν

10.03.2026 13:02
macron_nuclear_energy_new_123

Δύο διαδηλωτές διέκοψαν τις εργασίες της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, παρεμβαίνοντας τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υποδεχόταν τους επίσημους προσκεκλημένους.

Οι ακτιβιστές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα κατά της χρήσης ατομικής ενέργειας, απομακρύνθηκαν άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να συνεχιστεί η ροή της διοργάνωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν και ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, υποδέχονταν τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Οι δύο διαδηλωτές παρενέβησαν κρατώντας πανό με μηνύματα που αμφισβητούσαν την ασφάλεια και τη γεωπολιτική διάσταση της πυρηνικής βιομηχανίας.

Στο πρώτο πανό αναγραφόταν ότι η «πυρηνική ενέργεια ισούται με ενεργειακή ανασφάλεια», ενώ το δεύτερο υποστήριζε ότι η «πυρηνική ενέργεια τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας».

Παρά την ολιγόλεπτη ένταση και τα συνθήματα που ακούστηκαν, η ασφάλεια του χώρου αντέδρασε ακαριαία απομακρύνοντας τους διαδηλωτές, επιτρέποντας στους ηγέτες να συνεχίσουν τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους.

Διαβάστε επίσης

Μακρόν για πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη: Πρέπει να ενοποιηθεί ο κλάδος, θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για το Στενό του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Μυστήριο με ανάρτηση Μακρόν – Διαψεύδει ο εκπρόσωπος της Κύπρου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Super Weekend στην Premier League, Λεβερκούζεν – Μπάγερν, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

trump_new_iran_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

LIMANI_PIREA
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

adv–new
ADVERTORIAL

Τελευταίες παραστάσεις – Francis Bacon Project και ​Η Τελευταία Απολογία του Νίκου Κοεμτζή | ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

katrinis_pasok_1003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: «Παρατηρητής των εξελίξεων η ΕΕ – Δεν έχουμε ενεργοποίηση του 42.7»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 14:32
thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League, Super Weekend στην Premier League, Λεβερκούζεν – Μπάγερν, Μπαρτσελόνα – Σεβίλλη, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

trump_new_iran_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Μισή κωλοτούμπα από τον Τραμπ – Ναι σε συνομιλίες με το Ιράν, αλλά υπό όρους – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα σε Ιράν, Ισραήλ και άλλες χώρες – Όλες οι εξελίξεις

LIMANI_PIREA
ΕΛΛΑΔΑ

Λιμάνι Πειραιά: Σώος ο οδηγός που έπεσε στη θάλασσα με το αυτοκίνητο

1 / 3