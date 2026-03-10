Δύο διαδηλωτές διέκοψαν τη Σύνοδο Κορυφής στο Παρίσι – Φώναζαν συνθήματα στον Μακρόν

Δύο διαδηλωτές διέκοψαν τις εργασίες της Διεθνούς Συνόδου Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, παρεμβαίνοντας τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, υποδεχόταν τους επίσημους προσκεκλημένους.

Οι ακτιβιστές, οι οποίοι φώναζαν συνθήματα κατά της χρήσης ατομικής ενέργειας, απομακρύνθηκαν άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να συνεχιστεί η ροή της διοργάνωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο Εμανουέλ Μακρόν και ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, υποδέχονταν τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Οι δύο διαδηλωτές παρενέβησαν κρατώντας πανό με μηνύματα που αμφισβητούσαν την ασφάλεια και τη γεωπολιτική διάσταση της πυρηνικής βιομηχανίας.

Στο πρώτο πανό αναγραφόταν ότι η «πυρηνική ενέργεια ισούται με ενεργειακή ανασφάλεια», ενώ το δεύτερο υποστήριζε ότι η «πυρηνική ενέργεια τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας».

Παρά την ολιγόλεπτη ένταση και τα συνθήματα που ακούστηκαν, η ασφάλεια του χώρου αντέδρασε ακαριαία απομακρύνοντας τους διαδηλωτές, επιτρέποντας στους ηγέτες να συνεχίσουν τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους.

