search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 11:35

Μυστήριο με ανάρτηση Μακρόν – Διαψεύδει ο εκπρόσωπος της Κύπρου

10.03.2026 11:35
makron
AP

Αίσθηση έχει προκαλέσει μια από τις πολλές αναρτήσεις του Γάλλου Προέδρου  Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά στην οποία αναφέρει ότι: «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η αποστροφή του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς δεν μοιάζει με λάθος γλωσσική απόδοση αφού και στην ανάρτηση που έκανε στα Γαλλικά για την Κύπρο το λέει με τον ίδιο τρόπο: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ρωτήθηκε γι’ αυτό το πρωί της Τρίτης και το διέψευσε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Κύπρος δέχθηκε επίθεση με ένα drone στην Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι όπου προκλήθηκαν ζημιές σε υπόστεγο, την άλλη ημέρα αναχαιτίστηκαν δυο drones και γνωρίζουμε επίσης για ένα περιστατικό που απογειώθηκαν F16 αλλά σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν βρέθηκε κάτι.

Οπότε, ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος έχει γίνει θέμα συζήτησης στην Κύπρο.

Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου:  

«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους.

Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο.

Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».

Διαβάστε επίσης

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

Ισραήλ: Χάος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Επιβάτες με τα εισιτήρια στο χέρι μένουν εκτός πτήσεων (Video)

Κραν Μοντανά: Αποζημιώσεις ύψους 55.000 ευρώ για τους επιζώντες και τις οικογένειες των 41 θυμάτων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

lebanon_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για το Στενό του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

adv-new
ADVERTORIAL

Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων | «Εκτός σκηνής: η φροντίδα του θεατρικού κοστουμιού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

eody_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

EKAV-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:37
ELSTAT_214_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

androylidakis new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης – Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

peripoliko new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις

1 / 3