Μυστήριο με ανάρτηση Μακρόν – Διαψεύδει ο εκπρόσωπος της Κύπρου

Αίσθηση έχει προκαλέσει μια από τις πολλές αναρτήσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά στην οποία αναφέρει ότι: «Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η αποστροφή του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έχει προκαλέσει ανησυχία καθώς δεν μοιάζει με λάθος γλωσσική απόδοση αφού και στην ανάρτηση που έκανε στα Γαλλικά για την Κύπρο το λέει με τον ίδιο τρόπο: «Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles».

Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ρωτήθηκε γι’ αυτό το πρωί της Τρίτης και το διέψευσε: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Κύπρος δέχθηκε επίθεση με ένα drone στην Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι όπου προκλήθηκαν ζημιές σε υπόστεγο, την άλλη ημέρα αναχαιτίστηκαν δυο drones και γνωρίζουμε επίσης για ένα περιστατικό που απογειώθηκαν F16 αλλά σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά δεν βρέθηκε κάτι.

Οπότε, ο πληθυντικός που χρησιμοποίησε ο Γάλλος Πρόεδρος έχει γίνει θέμα συζήτησης στην Κύπρο.

Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου:

«Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε… pic.twitter.com/hlGhKVSR89 March 9, 2026

Αναπτύξαμε στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μία μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral. Σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τη συνολική αμυντική διάταξη είναι ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο.

Πριν επιστρέψω στο Παρίσι, θα μεταβώ εκεί για ενημέρωση επί της κατάστασης».

