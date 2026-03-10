Μακρόν για πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη: Πρέπει να ενοποιηθεί ο κλάδος, θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας

Μήνυμα για την ανάγκη ενοποίησης του πυρηνικού κλάδου της Ευρώπης έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι.

Ο Μακρόν τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η πυρηνική ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας, επισημαίνοντας ότι η Γαλλία κατάφερε πέρυσι να εξάγει 90 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τόνισε ότι αυτή η ενεργειακή ισχύς επιτρέπει στη χώρα να πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία μεγάλων κέντρων δεδομένων (data centers) και την οικοδόμηση της υπολογιστικής ισχύος που απαιτεί η πρόκληση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η τυποποίηση του σχεδιασμού των πυρηνικών αντιδραστήρων σε όλα τα κράτη-μέλη βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Μακρόν, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Για να επιτευχθεί αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για στενή συνεργασία των εθνικών αρχών πυρηνικής ασφάλειας, ενώ ζήτησε η κρατική στήριξη για τα πυρηνικά έργα να ενσωματωθεί πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ως ένα πρώτο βήμα, που πρέπει να ακολουθηθεί από ταχύτερες και βαθύτερες κινήσεις ενοποίησης του κλάδου, χαρακτήρισε το παράδειγμα του εργοστασίου εμπλουτισμού Orano.

Ο Μακρόν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους Μικρούς Αρθρωτούς Αντιδραστήρες (SMRs), τους οποίους ο Γάλλος πρόεδρος βλέπει ως μια τεράστια ευκαιρία για την Ευρώπη, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ήπειρος πρέπει να επιταχύνει τους ρυθμούς της για να παραμείνει στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στην καρδιά αυτών των καινοτόμων έργων πρέπει να βρίσκεται ο εμπλουτισμός ουρανίου, καθώς η Ευρώπη οφείλει να επενδύσει στη διαφοροποίηση των προμηθειών της για να ενισχύσει την αυτονομία της.

Τέλος, έθεσε το ζήτημα των υποδομών, στηλιτεύοντας την πραγματική έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Το όραμά του περιλαμβάνει μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με ένα πυκνό δίκτυο διασυνδετήρων που θα επιτρέπει στην ενέργεια να ρέει ελεύθερα. Καταλήγοντας, ο Μακρόν ανέφερε ότι μόνο μέσα από την ενοποίηση του ευρωπαϊκού πυρηνικού τοπίου θα μπορέσει η Ευρώπη να αυξήσει τις θέσεις εργασίας και να παραμείνει μια ισχυρή, ανταγωνιστική δύναμη στο διεθνές στερέωμα.

