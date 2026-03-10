Ενώ ο Τραμπ έχει προσφέρει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και συνοδεία από το Πολεμικό Ναυτικό για τα δεξαμενόπλοια που πλέουν στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο δύσκολες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο για να προστατευθούν, σύμφωνα με ανάλυση του Axios.

Τα Στενά, από τα οποία περνά περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εφοδιασμού πετρελαίου, έχουν πλάτος περίπου 21 ναυτικά μίλια στο στενότερο σημείο τους. Ωστόσο, οι καθορισμένες λωρίδες ναυσιπλοΐας είναι πολύ μικρότερες, συγκεντρώνοντας την κίνηση σε προβλέψιμους διαδρόμους που το Ιράν μπορεί να παρακολουθεί και να στοχοποιεί.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και εργάζονται για να εξουδετερώσουν το υπόλοιπο ναυτικό του Ιράν. Ωστόσο, το Ιράν δεν χρειάζεται έναν συμβατικό στόλο για να καταστήσει επικίνδυνη τη διέλευση από τα Στενά.

Το Ιράν βρίσκεται κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής των Στενών, γεγονός που του δίνει γεωγραφικό πλεονέκτημα για να περιορίζει τη θαλάσσια κυκλοφορία ή να επιτίθεται σε πλοία.

Από την ξηρά, οι ιρανικές δυνάμεις μπορούν να εκτοξεύσουν πυραύλους από παράκτιες θέσεις ή να χρησιμοποιήσουν ταχύπλοα επιθετικά σκάφη με ελάχιστη προειδοποίηση, ενώ οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις αναγκάζονται να επιχειρούν από μεγαλύτερη απόσταση.

Το Reuters ανέφερε στα τέλη Φεβρουαρίου ότι το Ιράν βρισκόταν κοντά στην ολοκλήρωση συμφωνίας με την Κίνα για την απόκτηση πυραύλωνΚρουζ κατά πλοίων, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει επιπλέον απειλή για τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή. Η κατάσταση της συμφωνίας παραμένει άγνωστη.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά για ορισμένα πλοία, απειλώντας με αντίποινα εάν πλοία από ορισμένες χώρες — συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών — επιχειρήσουν να περάσουν.

Η διακοπή της κυκλοφορίας έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από το 2022.

Και περαιτέρω διαταραχές, όπως μια ιρανική επίθεση σε εμπορικό πλοίο, θα μπορούσαν να κλείσουν ουσιαστικά τη θαλάσσια οδό για όλα τα πλοία, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τις τιμές.

