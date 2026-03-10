Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων. Παράλληλα, σε αντίθεση με το σκεπτικό που εξέφρασε χθες η G7, αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν στην αγορά κρατικά αποθέματα καυσίμων 45 ημερών.

Ο υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι ανακοίνωσε την απόφαση μετά την δήλωση του Όρμπαν πως η κυβέρνηση θα επιβάλει άμεσα ανώτατες τιμές για τα καύσιμα για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Πρόκειται για μία πρώτη άμεση αντίδραση που ήδη χθες, στη σκιά της ανόδου σχεδόν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι στο αργό Brent, ακολούθησαν κι άλλες χώρες.

Από σήμερα η Κροατία θέτει επίσης ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το πράττει. Έβαλε πλαφόν στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και 1,55 ευρώ στο ντίζελ.

Και η Σερβία αποφάσισε προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν μέτρα όπως το πλαφόν στις τιμές, η μείωση στο φόρο καυσίμων, η απελευθέρωση αποθεματικών (κάτι που η ΕΕ θα συζητήσει, αλλά ενδεχομένως θα επιχειρήσει να φρενάρει μετά και την χθεσινή απόφαση της G7 και την πτώση στην ανώτατη τιμή χθες αργά το βράδυ κάτω από τα 100 δολάρια), καθώς και έκτακτες επιδοτήσεις στους αγρότες και τις μεταφορές.

Τα μέτρα που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση

Χθες σε μία σύσκεψη στο Μαξίμου, η ελληνική κυβέρνηση όπως προκύπτει, θα προχωρήσει σε μέτρα αποτροπής της αισχροκέρδειας, με το σενάριο του fuel pass να έχει απομακρυνθεί. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μέτρα όπως η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, η επιδότηση φυσικού αερίου, το επίδομα ακρίβειας, η αύξηση επιδόματος θέρμανσης και η στήριξη επιχειρήσεων.

Τα μέτρα στις ασιατικές αγορές

Στην Ασία η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης «ένα σύστημα καθορισμού ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα», κίνηση που κάνει για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Η Ταϊλάνδη έθεσε ανώτατο όριο στην τιμή του ντίζελ για 15 ημέρες, ενώ το Βιετνάμ αποφάσισε την κατάργηση δασμών εισαγωγής καυσίμων, για να περιοριστεί η ζημιά στην αγορά.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα ενεργοποιήσει τη χρήση αποθεμάτων πετρελαίου για να συγκρατήσει τις τιμές, ενώ στη Μιανμάρ πήγαν σε άλλη στρατηγική, ανακοινώνοντας εθνικό δακτύλιο για να μειωθεί η χρήση καυσίμων.

