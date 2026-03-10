search
10.03.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

10.03.2026 10:32

Η άνοδος στη τιμή του πετρελαίου σπέρνει πανικό στις κυβερνήσεις: Τα μέτρα που ήδη πήραν σε Ευρώπη και Ασία, τι εξετάζει η Αθήνα

10.03.2026 10:32
Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας αποφάσισε σήμερα να απαγορεύσει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου, ντίζελ και βενζίνης 95 οκτανίων. Παράλληλα, σε αντίθεση με το σκεπτικό που εξέφρασε χθες η G7, αποφάσισε να χρησιμοποιηθούν στην αγορά κρατικά αποθέματα καυσίμων 45 ημερών.

Ο υπουργός Οικονομίας Μάρτον Νάγκι ανακοίνωσε την απόφαση μετά την δήλωση του Όρμπαν πως η κυβέρνηση θα επιβάλει άμεσα ανώτατες τιμές για τα καύσιμα για να προστατεύσει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Πρόκειται για μία πρώτη άμεση αντίδραση που ήδη χθες, στη σκιά της ανόδου σχεδόν στα 120 δολάρια ανά βαρέλι στο αργό Brent, ακολούθησαν κι άλλες χώρες.

Από σήμερα η Κροατία θέτει επίσης ανώτατα όρια στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που το πράττει. Έβαλε πλαφόν στο 1,50 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και 1,55 ευρώ στο ντίζελ.

Και η Σερβία αποφάσισε προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου, ενώ οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν μέτρα όπως το πλαφόν στις τιμές, η μείωση στο φόρο καυσίμων, η απελευθέρωση αποθεματικών (κάτι που η ΕΕ θα συζητήσει, αλλά ενδεχομένως θα επιχειρήσει να φρενάρει μετά και την χθεσινή απόφαση της G7 και την πτώση στην ανώτατη τιμή χθες αργά το βράδυ κάτω από τα 100 δολάρια), καθώς και έκτακτες επιδοτήσεις στους αγρότες και τις μεταφορές.

Τα μέτρα που εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση

Χθες σε μία σύσκεψη στο Μαξίμου, η ελληνική κυβέρνηση όπως προκύπτει, θα προχωρήσει σε μέτρα αποτροπής της αισχροκέρδειας, με το σενάριο του fuel pass να έχει απομακρυνθεί. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και μέτρα όπως η επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος, η επιδότηση φυσικού αερίου, το επίδομα ακρίβειας, η αύξηση επιδόματος θέρμανσης και η στήριξη επιχειρήσεων.

Τα μέτρα στις ασιατικές αγορές

Στην Ασία η Νότια Κορέα ανακοίνωσε επίσης «ένα σύστημα καθορισμού ανώτατων τιμών για τα πετρελαϊκά προϊόντα», κίνηση που κάνει για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Η Ταϊλάνδη έθεσε ανώτατο όριο στην τιμή του ντίζελ για 15 ημέρες, ενώ το Βιετνάμ αποφάσισε την κατάργηση δασμών εισαγωγής καυσίμων, για να περιοριστεί η ζημιά στην αγορά.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα ενεργοποιήσει τη χρήση αποθεμάτων πετρελαίου για να συγκρατήσει τις τιμές, ενώ στη Μιανμάρ πήγαν σε άλλη στρατηγική, ανακοινώνοντας εθνικό δακτύλιο για να μειωθεί η χρήση καυσίμων.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μοναδικό full hybrid B-SUV στην Ελλάδα με 204 ίππους, τιμή 22.990 ευρώ και εγγύηση 12 χρόνια

ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα παράνομου τζόγου: Πάνω από 16 εκατ. ευρώ τα κέρδη, τουλάχιστον 17 συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Mέση Ανατολή: Με «θάνατο και φωτιά» για τα Στενά του Ορμούζ απειλεί ο Τραμπ – «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα όσο χρειαστεί», απαντά η Τεχεράνη, συνεχίζεται η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο – Όλες οι εξελίξεις

ΜΟΥΣΙΚΗ

Στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό ο Jello Biafra – Αγωνία για τον κορυφαίο τραγουδιστή του hardcore punk

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγηση με ανοιχτά παράθυρα σε αυτοκινητόδρομους: Πόσο επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Βία στον ΕΟΔΥ: Με «διάστρεμμα αυχενικής μοίρας» η 53χρονη υπάλληλος που κατήγγειλε τον Χατζηχριστοδούλου – Ολόκληρη η δήλωσή της

ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γονείς εντόπισαν νεκρή την 26χρονη κόρη τους σε χωράφι – Φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της

