Σοκ και δέος στις αγορές: Άνοδος έως 30% για το πετρέλαιο, άγγιξε τα 120 δολάρια το βαρέλι

Σοκ και δέος επικρατεί στις διεθνείς αγορές, καθώς η εκρηκτική άνοδος στις τιμές του πετρελαίου πυροδοτεί έντονες ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία.

Στις ασιατικές συναλλαγές το πετρέλαιο εκτινάχθηκε ακόμη και πάνω από τα 119 δολάρια το βαρέλι – τα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 – πριν υποχωρήσει κοντά στα 107 δολάρια. Συνολικά, οι τιμές έχουν αυξηθεί πάνω από 25% από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ ενδοσυνεδριακά καταγράφηκε άλμα που ξεπέρασε το 30%.

Η άνοδος αυτή συνδέεται με τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Το Σαββατοκύριακο σημειώθηκαν αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη και στην επαρχία Αλμπόρζ, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές γειτονικών χωρών αλλά και σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «σημεία ελέγχου» στον κόσμο, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Οι εξελίξεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, ενώ μεγάλοι παραγωγοί του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ, έχουν αρχίσει να περιορίζουν την παραγωγή καθώς οι αποθηκευτικοί χώροι γεμίζουν.

Το ενεργειακό σοκ μεταφέρεται πλέον και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Στα ασιατικά χρηματιστήρια επικράτησε ισχυρό sell off με μεγάλες απώλειες στους βασικούς δείκτες, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε μαζικές ρευστοποιήσεις.

Το αρνητικό κλίμα αναμένεται να επεκταθεί και στη Δύση, καθώς τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) προμηνύουν σημαντικές απώλειες τόσο για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια όσο και για τη Wall Street. Υπό αυτά τα δεδομένα, οι αγορές φαίνεται να οδεύουν προς μια «μαύρη Δευτέρα».

Την ίδια στιγμή, η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της σύγκρουσης δημιουργεί σοβαρούς ανοδικούς κινδύνους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό. Όπως ανέφερε, μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10% που θα διατηρηθεί για το μεγαλύτερο μέρος του έτους θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 μονάδες βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», σημείωσε, καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να προετοιμαστούν ακόμη και για τα πιο ακραία σενάρια.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει ενεργειακό σοκ αντίστοιχο με εκείνο που σημειώθηκε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, με το πετρέλαιο να παραμένει κοντά ή και πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν αυξημένες βραχυπρόθεσμα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι το κόστος αυτό αποτελεί «μικρό τίμημα» για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της βενζίνης στις ΗΠΑ σημείωσαν άνοδο άνω του 10%, προσεγγίζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά στα μέσα του 2022.

