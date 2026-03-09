e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (9/3) μέχρι και την Παρασκευή (13/3) ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά, θα καταβληθούν 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων .

. 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας .

. 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης .

. 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

