e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου – Ποιοι πάνε ταμείο

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν από σήμερα (9/3) μέχρι και την Παρασκευή (13/3) ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συνολικά, θα καταβληθούν 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
