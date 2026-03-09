Εφιάλτης στην Ευρώπη με τα καύσιμα: Προς 120 δολάρια ανά βαρέλι το πετρέλαιο – Τι θα συζητήσει το Eurogroup 

Με το πετρέλαιο να ανεβαίνει και τις τιμές του φυσικού αερίου να παίρνουν ξανά την ανηφόρα, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συναντώνται σήμερα στο Eurogroup, υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη, με μια βασική ανησυχία: μήπως η νέα ένταση στη Μέση Ανατολή φέρει έναν ακόμη γύρο ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη.

Οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν ήδη αρχίσει να ταράζουν τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Περί τις 02:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε αλματώδη άνοδο 18,3% φθάνοντας τα 107,54 δολάρια. Έφθασε ως και τα 111,24 δολάρια. Παράλληλα το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγοράς, επίσης κατέγραφε άλμα (+16,64%), φθάνοντας τα 108,11 δολάρια, ενώ ξεπέρασε επίσης για λίγο τα 111 δολάρια. Οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και κυρίως στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου παγκοσμίως.

Από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία της μπορεί να επηρεάσει άμεσα την προσφορά ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο και να προκαλέσει περαιτέρω άνοδο στις τιμές.

Ήδη, περιορισμοί στη διέλευση δεξαμενόπλοιων έχουν δημιουργήσει ανησυχία για πιθανές ελλείψεις στην αγορά. Ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να κινηθεί ακόμη και προς τα 120 δολάρια το βαρέλι εάν η ένταση συνεχιστεί.

Την ίδια στιγμή, ανοδική πορεία ακολουθούν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Μέσα σε λίγες ημέρες κατέγραψαν αύξηση που ξεπερνά το 65%, με την τιμή της μεγαβατώρας να αγγίζει περίπου τα 54 ευρώ. Για να γίνει αντιληπτή η έκταση της ανόδου, πριν από τρεις μήνες οι τιμές κινούνταν κοντά στα 26,5 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή υπενθυμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα για την Ευρώπη. Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενη ενέργεια.

Το δίλημμα για την ευρωπαϊκή οικονομία

Η νέα ενεργειακή αναταραχή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία της ευρωζώνης κινείται ήδη με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι τελευταίες προβλέψεις τοποθετούν τον ρυθμό μεγέθυνσης γύρω στο 1,2% για το 2026, ποσοστό που θεωρείται οριακό.

Σε αυτό το περιβάλλον, μια παρατεταμένη άνοδος των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις και να επιβαρύνει την παραγωγή και τη βιομηχανία. Παράλληλα, αυξάνει το κόστος για τα νοικοκυριά και περιορίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τα δημόσια οικονομικά των κρατών-μελών. Πολλές κυβερνήσεις προσπαθούν να επαναφέρουν τους προϋπολογισμούς τους σε πιο σταθερή τροχιά, εφαρμόζοντας τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν όμως οι τιμές ενέργειας συνεχίσουν να αυξάνονται, δεν αποκλείεται να χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που θα δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς.

Σενάρια και προβληματισμοί

Στη συνεδρίαση του Eurogroup αναμένεται να εξεταστούν διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη των τιμών ενέργειας τους επόμενους μήνες, καθώς και η επάρκεια των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Παράλληλα, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος είναι να αποφευχθούν αποσπασματικές εθνικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην ενιαία αγορά.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν και ειδικοί της ενεργειακής αγοράς. Ο Christian Zinglersen, πρώην επικεφαλής του ευρωπαϊκού οργανισμού συνεργασίας των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας, καθώς και ο Damian Cortinas, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα παρουσιάσουν τις εκτιμήσεις τους για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο νέο ενεργειακό περιβάλλον.

Πέρα από την ενέργεια, οι υπουργοί θα εξετάσουν και τις γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις πιέσεις της διεθνούς συγκυρίας, η ενεργειακή κρίση επιστρέφει στο επίκεντρο των οικονομικών συζητήσεων. Και αυτή τη φορά, οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πώς θα κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομία τους επόμενους μήνες.

