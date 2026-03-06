search
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 17:10

Αποσύρουν τα πετροδολάρια οι χώρες του Κόλπου; – Απειλή αποχώρησης από τις επενδύσεις στις ΗΠΑ

06.03.2026 17:10
gulf oil

Τρεις από τις τέσσερις μεγάλες χώρες του Κόλπου – η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ – εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποσυρθούν από τις αμερικανικές και άλλες επενδύσεις, καθώς εντείνονται οι οικονομικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το δημοσίευμα επισημαίνει διάφορους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την πιθανή μετατόπιση, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων «κενών στον προϋπολογισμό» που προκύπτουν από τη μείωση των εσόδων σε τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία και ο τουρισμός. Αυτά τα έθνη φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο επανεκτίμησης των επενδυτικών τους δεσμεύσεων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ως προληπτικό μέτρο.

Τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, ενδεχομένως ασκώντας πίεση στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές επενδύσεις φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο.

Η απόφαση απόσυρσης επενδύσεων θεωρείται στρατηγική απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις που θέτει η σύγκρουση, με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αυτών των χωρών του Κόλπου.

Αξιωματούχος κράτους του Κόλπου δήλωσε στους Financial Times ότι οι εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν οτιδήποτε, από επενδυτικές δεσμεύσεις προς ξένα κράτη ή εταιρείες, μέχρι χορηγίες σε αθλητικές διοργανώσεις, συμβάσεις με επιχειρήσεις και επενδυτές ή ακόμη και πωλήσεις συμμετοχών.

Σύμβουλος κυβέρνησης κράτους του Κόλπου δήλωσε ότι το ενδεχόμενο επανεξέτασης επενδύσεων από τα πλούσια αυτά κράτη έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή του Λευκού Οίκου. Οι χώρες αυτές διαχειρίζονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πιο δραστήρια κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, ενώ η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ πέρυσι δεσμεύτηκαν να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

Παράλληλα αποτελούν μεγάλους χρηματοδότες αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως και επενδύουν σημαντικά και στο εσωτερικό τους για την ανάπτυξη των χωρών τους και τη διαφοροποίηση των οικονομιών τους.

Οποιαδήποτε κίνηση που θα επηρεάσει επενδύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλα δυτικά κράτη ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς τον Τραμπ να επιδιώξει μια διπλωματική στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα κράτη του Κόλπου είχαν πιέσει τον Τραμπ να αναβάλει μια επίθεση και να επιδιώξει διπλωματική λύση με το Ιράν, όμως έκτοτε έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος των αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Υπενθυμίζεται πως ο Khalaf al-Habtoor, εξέχων επιχειρηματίας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εξέφρασε την απογοήτευση των χωρών του Κόλπου για το ότι σύρθηκαν σε έναν πόλεμο που προκλήθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθυνόμενη στον Τραμπ.

«Μια άμεση ερώτηση: Ποιος σας έδωσε την εξουσιοδότηση να σύρετε την περιοχή μας σε πόλεμο με το #Ιράν; Και με ποια βάση λάβατε αυτή την επικίνδυνη απόφαση;» έγραψε στην πλατφόρμα X. «Υπολογίσατε τις παράπλευρες απώλειες πριν πατήσετε τη σκανδάλη;».

Επισήμανε ότι τα κράτη του Κόλπου αναμενόταν να αποτελέσουν βασικούς χρηματοδότες του σχεδίου του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας και υποστηρικτές του ευρύτερου σχεδίου του με τίτλο «Board of Peace».

Όπως ανέφερε, οι αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν «συνεισφέρει δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο τη στήριξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης», προσθέτοντας: «Αυτές οι χώρες έχουν σήμερα το δικαίωμα να ρωτήσουν: πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Χρηματοδοτούμε πρωτοβουλίες ειρήνης ή χρηματοδοτούμε έναν πόλεμο που μας εκθέτει σε κίνδυνο;».

