Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσο κινδυνεύει ο τουρισμός από τους… πυραύλους – Τι λένε τα γερμανικά ΜΜΕ, τι η κυβέρνηση

Μια από τις παρενέργειες της νέας σύρραξης στη Μέση Ανατολή είναι και η ανασφάλεια που προκαλεί στις χώρες της ευρύτερης περιοχής, ανασφάλεια που υπάρχει φόβος ότι μπορεί να επιδράσει αρνητικά στον τουρισμό.

Μάλιστα, η γερμανική εφημερίδα BILD εξετάζει κατά πόσον οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους Γερμανούς τουρίστες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, περισσότεροι από 13 εκατομμύρια Γερμανοί επισκέφθηκαν το 2025 την Ελλάδα, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Κύπρο – χώρες που βρίσκονται εντός της εμβέλειας ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Ο στρατιωτικός αναλυτής Ματίας Στρον προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος πυραυλικών επιθέσεων σε τουριστικούς προορισμούς δεν μπορεί να αποκλειστεί (…), ενώ αναμένονται πιθανές επιθέσεις με drones, όπως εκείνη που σημειώθηκε εναντίον της βρετανικής στρατιωτικής βάσης στο Ακρωτήρι της Κύπρου». «Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη επικαιροποιήσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες για χώρες της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Κύπρος», σημειώνει.

Προσθέτει, δε, ότι «για την Τουρκία υπάρχει σύσταση αποφυγής μη αναγκαίων ταξιδιών σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ιράν, το Ιράκ και τη Συρία, ενώ για την Κύπρο οι διπλωμάτες του Βάντεφουλ σημειώνουν ότι μετά την επίθεση με drone στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι στις 2 Μαρτίου 2026 δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για την Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη προειδοποίηση».

Ωστόσο, ο ειδικός της CDU για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούργκεν Χαρντ, εμφανίζεται καθησυχαστικός, δηλώνοντας στην BILD ότι «Ελλάδα και Τουρκία είναι προς το παρόν ασφαλείς και οι μετακινήσεις δεν έχουν περιοριστεί», εκτιμώντας ότι οι τουριστικές περιοχές της Ευρώπης «δεν απειλούνται από τον πόλεμο με το Ιράν».

Σε παρόμοιο κλίμα, η Handelsblatt αναφέρεται στην αυξανόμενη ανησυχία για την Κύπρο και ιδιαίτερα για τον τουρισμό, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς τομείς της χώρας. «Την περασμένη χρονιά η Κύπρος κατέγραψε έσοδα από τον τουρισμό ύψους 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15,2% σε σχέση με το 2024 και καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Οι Βρετανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα επισκεπτών στο νησί. Ωστόσο, αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η EasyJet και η British Airways, έχουν ήδη αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις τους προς την Κύπρο. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί, υπάρχει φόβος ότι ο τουρισμός θα μπορούσε να υποστεί σημαντική πτώση μέσα στη χρονιά» αναφέρει η οικονομική επιθεώρηση.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, πληροφορίες από το κυβερνητικό στρατόπεδο αναφέρουν ότι επικρατεί προβληματισμός για την πορεία του τουρισμού, παρότι η χώρα βρίσκεται μακριά από την εμπόλεμη ζώνη και μέχρι στιγμής δεν έχει εμπλακεί σε επιχειρήσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η βασική ανησυχία είναι αν αρχίσουν να καταγράφονται μειώσεις στις κρατήσεις, ειδικά δε από χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ το worst case scenario προβλέπει μείωση των αφίξεων λόγω παρατεταμένης πολεμικής σύγκρουσης.

