Από το μέτωπο στο ράφι: Η αθέατη «αιμορραγία» της πολεμικής κρίσης

Σήμερα, η συζήτηση στις διεθνείς αγορές δεν αφορά πλέον μόνο το αν θα ανέβει το πετρέλαιο, αλλά το πώς η γεωπολιτική ανασφάλεια μετατρέπεται σε έναν «σιωπηλό φόρο» που πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης πριν καν φτάσει στο βενζινάδικο.

Το «premium» του φόβου

Το πρώτο κομμάτι του ντόμινο που έπεσε σήμερα δεν ήταν οι τιμές, αλλά οι επενδυτικές προσδοκίες. Η αγορά δεν τιμολογεί πια το τι συμβαίνει, αλλά το τι φοβάται ότι θα συμβεί. Αυτό το «ασφάλιστρο κινδύνου» (risk premium) έχει εκτινάξει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις. Με τα επιτόκια της ΕΚΤ να παραμένουν σε επίπεδα αναμονής, οι ελληνικές τράπεζες γίνονται ακόμη πιο προσεκτικές στις χρηματοδοτήσεις, παγώνοντας επενδυτικά σχέδια που θα έδιναν πνοή στην ανάπτυξη του 2026.

Η «πειρατεία» των logistics

Ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στα Στενά του Ορμούζ, η πραγματική ζημιά γίνεται στα ασφάλιστρα των πλοίων. Οι ναυτιλιακές εταιρείες, βλέποντας την περιοχή να «φλέγεται», διπλασιάζουν το κόστος μεταφοράς για να καλύψουν τους κινδύνους. Αυτό δημιουργεί ένα δευτερογενές ντόμινο: τα εισαγόμενα προϊόντα, από τα ηλεκτρονικά μέχρι τις πρώτες ύλες για την ελληνική βιομηχανία τροφίμων, φτάνουν στον Πειραιά με «καπέλο» που δεν οφείλεται στην έλλειψη αγαθών, αλλά στον φόβο της διαδρομής.

Το ελληνικό παράδοξο

Στην εγχώρια αγορά, το ντόμινο έχει μια ιδιαίτερη δυναμική. Η Ελλάδα, προσπαθώντας να επιτύχει τη δημοσιονομική σύγκλιση, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης. Με τον πληθωρισμό των τροφίμων να δείχνει σημάδια νέας αναζωπύρωσης λόγω των διεθνών τιμών σιτηρών, το διαθέσιμο εισόδημα συμπιέζεται περαιτέρω. Η «ψυχολογία του πολέμου» οδηγεί τους καταναλωτές σε αμυντική στάση, περιορίζοντας τις δαπάνες στα απολύτως απαραίτητα, γεγονός που πλήττει άμεσα τον κλάδο του λιανεμπορίου και της εστίασης.

Το οικονομικό ντόμινο του πολέμου δεν είναι μια ευθεία γραμμή, αλλά ένας κύκλος. Η γεωπολιτική κρίση γεννά αβεβαιότητα, η αβεβαιότητα αυξάνει το κόστος χρήματος και μεταφοράς, και το κόστος αυτό επιστρέφει στον καταναλωτή ως ακρίβεια, απειλώντας την κοινωνική σταθερότητα πολύ μακριά από τη γραμμή του πυρός.

Διαβάστε επίσης

Η Ελλάδα στο «μάτι» του γεωπολιτικού κυκλώνα – Πόλεμος, πετρέλαιο και το βαρίδι των εξοπλισμών

Η Ελλάδα του «1/5»: Το 20% κάνει το 50% της κατανάλωσης, πέμπτη στην κοινωνική ανισότητα η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ακίνητα 2026: Η Ελλάδα ως «καταφύγιο» – Η διεθνής πολιορκία της Αθήνας