Ακίνητα 2026: Η Ελλάδα ως «καταφύγιο» – Η διεθνής πολιορκία της Αθήνας

Η ελληνική κτηματαγορά μετατρέπεται σε ένα απέραντο πεδίο διεθνούς ανταγωνισμού, με τις τιμές των ακινήτων και τη ζήτηση να ακολουθούν μια ασταμάτητη ανηφορική τροχιά. Τα τελευταία στοιχεία του Spitogatos για το 2025 αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που σοκάρει: η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς ένας τουριστικός προορισμός, αλλά ένα από τα πιο περιζήτητα «ασφαλή καταφύγια» της Ευρώπης, με τον Δήμο Αθηναίων να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς επενδυτικής πολιορκίας.

Το «εξωτερικό» σαρώνει τις ενοικιάσεις

Η πιο εντυπωσιακή εξέλιξη αφορά τη ζήτηση από το εξωτερικό, η οποία για τις κατοικίες προς ενοικίαση εκτινάχθηκε κατά 33% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για μια ραγδαία αύξηση που συνδέεται άμεσα με την εδραίωση των ψηφιακών νομάδων, αλλά και την ανάγκη στελεχών από την Κεντρική Ευρώπη και τις ΗΠΑ να βρουν μια «πίσω πόρτα» σε μια ασφαλή χώρα της Ε.Ε. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των ξένων για αγορά κατοικίας ενισχύθηκε κατά 12%, επιβεβαιώνοντας ότι το ελληνικό real estate παραμένει η «χρυσή αγελάδα» για τους διεθνείς παίκτες.

Ο πόλεμος ως επιταχυντής αγορών

Η τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή και η ενεργειακή κρίση λειτουργούν παράδοξα υπέρ της εγχώριας αγοράς ακινήτων. Σε περιόδους πολέμου, το κεφάλαιο αναζητά «σκληρά περιουσιακά στοιχεία» σε γεωγραφικά ασφαλείς ζώνες. Η Ελλάδα, παρά τον πληθωρισμό, προσφέρει ακριβώς αυτό: ασφάλεια και σχετικά χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με το Παρίσι ή το Βερολίνο. Αυτό εξηγεί γιατί η εγχώρια ζήτηση για αγορά αυξήθηκε κατά 17%, καθώς και οι Έλληνες σπεύδουν να «κλειδώσουν» την περιουσία τους σε τούβλα, φοβούμενοι περαιτέρω απαξίωση των μετρητών τους.

Ποιοι αγοράζουν και πού: Ο χάρτης της Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων παραμένει το «φιλέτο» της αγοράς, με το Κέντρο να καταλαμβάνεται από Γερμανούς, Αμερικανούς και Βρετανούς που αναζητούν αποδόσεις μέσω Airbnb. Στα Νότια Προάστια, η Αθηναϊκή Ριβιέρα παραμένει το «οχυρό» αγοραστών από τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι μετακινούν κεφάλαια μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων. Αντίθετα, η εγχώρια ζήτηση για ενοικίαση κινήθηκε μόλις στο +5%, γεγονός που μαρτυρά την αδυναμία των ντόπιων να ανταγωνιστούν τα «ξένα πορτοφόλια».

Το στεγαστικό αδιέξοδο

Η ακτινογραφία της αγοράς δείχνει ότι η Ελλάδα «πουλάει», αλλά το τίμημα το πληρώνει ο μόνιμος κάτοικος. Με τη διεθνή ζήτηση να πιέζει τα αποθέματα και τις τιμές να τροφοδοτούνται από ξένο κεφάλαιο που αναζητά καταφύγιο από τον πόλεμο, το όνειρο της στέγης για τον μέσο Έλληνα μετατρέπεται σε έναν οικονομικό Γολγοθά.

