ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

03.03.2026 10:30

Στεγαστική κρίση 2026: Η παγίδα των υψηλών τιμών και η ελπίδα των επιτοκίων

akinita_0809_1920-1080_new

Ενώ ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης, η ελληνική κτηματαγορά συνεχίζει να κινείται σε «δικό της πλανήτη», φέρνοντας σε απόγνωση χιλιάδες πολίτες που αναζητούν στέγη.

Το 2026 ξεκίνησε με μια παράδοξη εικόνα: Οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία, την ώρα που το διαθέσιμο εισόδημα πιέζεται από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Η «ανάσα» από την ΕΚΤ και η ελληνική πραγματικότητα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε πρόσφατα στην πρώτη μείωση των επιτοκίων για το 2026, προσφέροντας μια μικρή ελάφρυνση στους δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ωστόσο, για τον μέσο Έλληνα, αυτή η μείωση είναι «σταγόνα στον ωκεανό». Οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν υψηλά τα περιθώρια κέρδους (spreads), με αποτέλεσμα η δόση του δανείου να παραμένει δυσβάσταχτη για τα νοικοκυριά που είδαν τις δόσεις τους να αυξάνονται έως και 30% τα προηγούμενα δύο έτη.

Το «αγκάθι» των ενοικίων

Η κατάσταση στα ενοίκια περιγράφεται από τους αναλυτές ως «μη βιώσιμη». Στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 8-12% σε σχέση με πέρυσι. Η κυριαρχία των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb) και η έλλειψη νέων οικοδομών έχουν περιορίσει δραματικά το απόθεμα κατοικιών. Το αποτέλεσμα είναι ένας μέσος μισθωτός να καλείται να διαθέσει ακόμη και το 50% του μισθού του μόνο για το κόστος στέγασης, γεγονός που πνίγει την κατανάλωση σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Τα κυβερνητικά μέτρα και το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2»

Προκειμένου να αναχαιτιστεί η κρίση, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενεργοποίησε το δεύτερο κύκλο του προγράμματος «Σπίτι μου». Παρόλο που οι αιτήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, η αγορά προειδοποιεί: Η αυξημένη ζήτηση για αγορά μέσω κρατικών επιδοτήσεων σπρώχνει τις τιμές των παλαιών ακινήτων ακόμη πιο ψηλά, δημιουργώντας μια νέα «φούσκα» στις λαϊκές γειτονιές.

Προοπτικές και κίνδυνοι

Οι εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του 2026 δείχνουν ότι η ζήτηση από ξένους επενδυτές (Golden Visa) παραμένει ισχυρή, παρά τις αυστηροποιήσεις στα όρια επένδυσης. Για τον Έλληνα καταναλωτή, η λύση φαίνεται να μετατίθεται για το τέλος του έτους, όταν οι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ αναμένεται να γίνουν πιο αισθητές. Μέχρι τότε, η στέγαση παραμένει η μεγαλύτερη «μαύρη τρύπα» στον οικογενειακό προϋπολογισμό, ξεπερνώντας σε βαρύτητα ακόμη και το κόστος των καυσίμων.

