Η Ελλάδα στη δίνη της Μέσης Ανατολής – Οι επιπτώσεις στην «τσέπη» των πολιτών

Η κλιμάκωση της σύρραξης μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν έχει θέσει την ελληνική οικονομία σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Ενώ οι μακροοικονομικοί δείκτες δείχνουν ανθεκτικότητα, η πραγματική οικονομία και ο προϋπολογισμός του μέσου νοικοκυριού δέχονται ήδη τα πρώτα ισχυρά πλήγματα, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί στις αγορές.

Το «μέτωπο» των καυσίμων και της ενέργειας

Η πιο άμεση και ορατή συνέπεια εντοπίζεται στις τιμές των καυσίμων. Με το αργό πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 85 δολάρια και να απειλεί το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, η εγχώρια αγορά αντιδρά σπασμωδικά.

Σήμερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, ενώ αναλυτές προειδοποιούν για επιστροφή στα 2 ευρώ ανά λίτρο εάν η κρίση παραταθεί πέραν του μήνα. Η απόκλιση από την πρόβλεψη του προϋπολογισμού (62,4 δολάρια/βαρέλι) δημιουργεί μια «μαύρη τρύπα» στα δημόσια έσοδα, περιορίζοντας τα περιθώρια για έκτακτα επιδόματα τύπου Fuel Pass.

Πληθωρισμός και ράφι

Ο κίνδυνος του εισαγόμενου πληθωρισμού επιστρέφει δριμύτερος. Η αύξηση του κόστους του ντίζελ κίνησης μετακυλίεται άμεσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα logistics επιβαρύνονται όχι μόνο από τα καύσιμα, αλλά και από τα αυξημένα ασφάλιστρα στη ναυτιλία, καθώς ο Πειραιάς βιώνει τις συνέπειες της αναταραχής στις θαλάσσιες οδούς.

Αυτό μεταφράζεται σε νέες ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά, με το «Καλάθι του Νοικοκυριού» να δέχεται πιέσεις που εξανεμίζουν τις πρόσφατες αυξήσεις στους μισθούς.

Τουρισμός και επενδύσεις

Ο τουριστικός κλάδος, η «βαριά βιομηχανία» της χώρας, παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Το πάγωμα των ροών από το Ισραήλ στερεί από την αγορά έναν σημαντικό αιμοδότη, ενώ η γεωγραφική εγγύτητα της Ελλάδας με την εμπόλεμη ζώνη ενδέχεται να προκαλέσει «πάγωμα» κρατήσεων από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατέγραψε χθες σημαντικές απώλειες (άνω του 2,5%), αντικατοπτρίζοντας τη φυγή κεφαλαίων προς ασφαλέστερα καταφύγια.

Την ίδια ώρα, πάντως, η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την κατάσταση «διαχειρίσιμη», ποντάροντας στις αμυντικές αντοχές της οικονομίας. Ωστόσο, για τον Έλληνα πολίτη, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν είναι μια μακρινή γεωπολιτική σκακιέρα, αλλά μια άμεση απειλή για το διαθέσιμο εισόδημά του. Η διάρκεια της σύρραξης θα κρίνει αν θα οδηγηθούμε σε ένα νέο κύμα ακρίβειας ή αν η οικονομία θα καταφέρει να απορροφήσει τους κραδασμούς χωρίς περαιτέρω κοινωνική επιβάρυνση.

Διαβάστε επίσης:

Τρομακτική πρόβλεψη της Goldman Sachs – Η τιμή φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να «εκτοξευτεί« έως 130%

Πτώση στη Wall με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή, «βουτιά» στην Ευρώπη, ανεβαίνει το brent – O κίνδυνος για πετρελαϊκό σοκ και οι συνέπειες για το εμπόριο

Ρεύμα: Πτώση έως 34% στα πράσινα τιμολόγια τον Μάρτιο – Αναλυτικά οι χρεώσεις των εταιρειών