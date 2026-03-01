Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων – Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

Η ελληνική οικονομία του 2026 βρίσκεται σε ένα παράδοξο σημείο καμπής. Από τη μία πλευρά οι μακροοικονομικοί δείκτες, όπως το ΑΕΠ και οι ξένες άμεσες επενδύσεις, εκπέμπουν μηνύματα αισιοδοξίας στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη η μικροοικονομική πραγματικότητα που βιώνουν τα νοικοκυριά περιγράφεται με μια λέξη: οικονομική δυσπραγία.

Η ακτινογραφία των τραπεζικών λογαριασμών και η κατάσταση στην αγορά ακινήτων αποκαλύπτουν μια κοινωνία που χωρίζεται στα δύο, με το χάσμα μεταξύ μιας ελάχιστης οικονομικής ελίτ και της παραπαίουσας μεσαίας τάξης να διευρύνεται επικίνδυνα.

Η πυραμίδα του πλούτου: Η προκλητική συγκέντρωση του 2,8%

Αν θέλει κάποιος να κατανοήσει τη βαθιά ρίζα της ανισότητας στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να κοιτάξει πέρα από τα επίσημα στοιχεία της κατανομής των καταθέσεων. Η εικόνα είναι σοκαριστική και αναδεικνύει μια πρωτοφανή συγκέντρωση πλούτου. Μόλις το 2,8% των καταθετών ελέγχει πλέον το 60% του συνολικού όγκου των καταθέσεων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Αυτό το στατιστικό δεδομένο δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε μια λογιστική κατάσταση· είναι η απόλυτη αποτύπωση μιας οικονομίας όπου η ρευστότητα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια πολύ μικρή μειονότητα.

Αυτή η υπερσυγκέντρωση κεφαλαίου δημιουργεί μια σειρά στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά. Ενώ οι τράπεζες εμφανίζονται πλέον επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, η διάχυση αυτής της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μέσω του δανεισμού παραμένει εξαιρετικά επιλεκτική. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυστηρότατα κριτήρια χρηματοδότησης, την ώρα που το κεφάλαιο που ανήκει στο προνομιούχο 2,8% παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδρανές σε προθεσμιακούς λογαριασμούς ή κατευθύνεται σε τοποθετήσεις εξωτερικού.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια διογκώνεται, καθώς ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι η εθνική «πίτα» μπορεί να μεγαλώνει, αλλά τα κομμάτια που μοιράζονται στην πλειονότητα των εργαζομένων γίνονται ολοένα και μικρότερα, ενισχύοντας την αίσθηση της αδικίας.

Η αποταμίευση του φόβου

Υπάρχει όμως και μια ενδιάμεση ζώνη, η οποία συχνά παρερμηνεύεται από τους πολιτικούς αναλυτές ως δείγμα ευημερίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τελευταίων ετών, οι καταθέσεις που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 50 χιλιάδων ευρώ σημείωσαν μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 30% στο διάστημα μεταξύ 2019 και 2024.

Αν και εκ πρώτης όψεως αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ενίσχυση της αποταμιευτικής ικανότητας της μεσαίας τάξης, η βαθύτερη οικονομική ανάλυση δείχνει κάτι πολύ ανησυχητικό.

Οι οικονομολόγοι κάνουν λόγο για την «αποταμίευση της αβεβαιότητας». Τα νοικοκυριά, έχοντας υποστεί το συλλογικό τραύμα της προηγούμενης δεκαετούς κρίσης και βλέποντας τον πληθωρισμό να ροκανίζει καθημερινά το διαθέσιμο εισόδημά τους, επιλέγουν να περιορίσουν δραματικά την κατανάλωση βασικών αγαθών για να δημιουργήσουν ένα υποτυπώδες «μαξιλάρι» ασφαλείας.

Αυτή η αύξηση του 30% δεν προέρχεται από πλεόνασμα πραγματικού πλούτου, αλλά από τη συνειδητή απόφαση των πολιτών να «κόψουν» δαπάνες για ψυχαγωγία, ένδυση και μετακινήσεις. Είναι χρήματα που «λιμνάζουν» επειδή ο πολίτης φοβάται το αύριο. Αυτή η συμπεριφορά λειτουργεί ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη, καθώς η εσωτερική κατανάλωση, που παραδοσιακά αποτελεί τον βασικό κινητήρα του ελληνικού ΑΕΠ, παραμένει καθηλωμένη σε επίπεδα ανάγκης.

Μια κοινωνική «βόμβα» εν αναμονή

Αν οι καταθέσεις σκιαγραφούν την ανισότητα, η αγορά ακινήτων αναδεικνύει την απόλυτη κοινωνική αδυναμία. Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στη δίνη της μεγαλύτερης στεγαστικής κρίσης των τελευταίων 50 ετών, με τις τιμές των ενοικίων και των πωλήσεων να έχουν αποκοπεί πλήρως από την πραγματικότητα των μισθών.

Η στατιστική είναι αμείλικτη: Το 42% των Ελλήνων πολιτών δηλώνουν πλέον επίσημα οικονομική αδυναμία να προχωρήσουν στην αγορά κατοικίας, ακόμα και με τη χρήση τραπεζικού δανεισμού.

Η ιδιοκατοίκηση, που για δεκαετίες αποτελούσε το θεμέλιο της ελληνικής κοινωνικής δομής, καταρρέει κάτω από το βάρος της ακρίβειας. Οι λόγοι είναι πολυπαραγοντικοί: η ανεξέλεγκτη εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα αστικά κέντρα, το πρόγραμμα Golden Visa που ανέβασε τεχνητά τις αξίες των ακινήτων και η παντελής έλλειψη νέων οικοδομικών πρωτοβουλιών για πάνω από μια δεκαετία.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος, όπου τα έξοδα στέγασης απορροφούν πλέον πάνω από το 40% του εισοδήματος για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών, το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιτακτική ανάγκη για 2 εκατ. κατοικίες μέχρι το 2035

Η κατάσταση δεν επιδέχεται πλέον ημίμετρα. Οι εκτιμήσεις των ειδικών της αγοράς και των πολεοδόμων συγκλίνουν σε ένα συμπέρασμα που προκαλεί δέος: Απαιτούνται 2 εκατομμύρια νέες ή πλήρως ανακαινισμένες κατοικίες μέχρι το 2035 για να αποφευχθεί μια ολοκληρωτική στεγαστική και κοινωνική κατάρρευση.

Το νούμερο αυτό δεν είναι αυθαίρετο· προκύπτει από την παλαιότητα του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος και τη μεταβολή των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας. Χωρίς μια γιγαντιαία κρατική παρέμβαση, ένα πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης ευρωπαϊκών προδιαγραφών και την παροχή φορολογικών κινήτρων για τη διάθεση των εκατοντάδων χιλιάδων κλειστών διαμερισμάτων στην αγορά, η Ελλάδα κινδυνεύει να δημιουργήσει μια «χαμένη γενιά».

Η αδυναμία πρόσβασης σε προσιτή στέγη τροφοδοτεί απευθείας το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο αποτελεί την υπαρξιακή απειλή της χώρας. Οι νέοι δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι πριν από τα 30, δεν προχωρούν στη δημιουργία οικογένειας και πολλοί επιλέγουν ξανά τη μετανάστευση. Αυτό το «brain drain» λόγω στέγασης είναι ίσως η πιο επικίνδυνη πτυχή της τρέχουσας κρίσης, καθώς αφαιρεί από την οικονομία το πιο παραγωγικό της κομμάτι.

Η ανάγκη για ένα νέο οικονομικό υπόδειγμα

Το οικονομικό ρεπορτάζ του 2026 καταλήγει σε μια πικρή διαπίστωση: Η ονομαστική ανάπτυξη των αριθμών δεν εγγυάται αυτόματα την κοινωνική ευημερία. Όσο το 2,8% των καταθετών συνεχίζει να συγκεντρώνει τον εθνικό πλούτο, όσο η μεσαία τάξη αποταμιεύει από φόβο και όχι από περίσσευμα και όσο το 42% των πολιτών βλέπει την πόρτα της ιδιοκτησίας ερμητικά κλειστή, η κοινωνική συνοχή θα παραμένει εύθραυστη.

Η πολιτική ηγεσία οφείλει να κατανοήσει ότι η οικονομική δυσπραγία δεν καταπολεμάται με επικοινωνιακά τεχνάσματα. Απαιτείται μια βαθιά τομή στο φορολογικό σύστημα, μια γενναία ρύθμιση της αγοράς ακινήτων και μια στρατηγική που θα θέτει την προσιτή στέγη ως εθνική προτεραιότητα.

Αν η Ελλάδα δεν καταφέρει να κτίσει αυτές τις 2 εκατομμύρια κατοικίες και να διαχύσει τον πλούτο της στις παραγωγικές δυνάμεις, το μέλλον θα είναι μια συνεχής διαχείριση κρίσεων. Η ώρα της αλήθειας έχει φτάσει και οι αριθμοί δείχνουν ότι η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο.

