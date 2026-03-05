Η Ελλάδα στο «μάτι» του γεωπολιτικού κυκλώνα – Πόλεμος, πετρέλαιο και το βαρίδι των εξοπλισμών

Καθώς οι πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας —από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή— παγιώνονται σε μια κατάσταση «μόνιμης αστάθειας», η παγκόσμια γεωπολιτική οικονομία μεταλλάσσεται. Για την Ελλάδα, η κατάσταση αυτή αποτελεί ένα δίκοπο μαχαίρι: από τη μία, η χώρα αναδεικνύεται σε κρίσιμο ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, και από την άλλη, ο μέσος πολίτης παραμένει όμηρος των διεθνών τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Το «ενεργειακό σκάκι» και ο ρόλος της Ελλάδας

Η γεωγραφία επιστρέφει ως το απόλυτο οικονομικό πεπρωμένο. Με την Ευρώπη να προσπαθεί να απεξαρτηθεί οριστικά από τους ρωσικούς αγωγούς, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε μια «πύλη εισόδου». Οι υποδομές στη Ρεβυθούσα, η λειτουργία του FSRU στην Αλεξανδρούπολη και οι διασυνδέσεις με τα Βαλκάνια (όπως ο αγωγός IGB) έχουν δώσει στην Αθήνα μια γεωπολιτική υπεραξία.

Ωστόσο, αυτή η «γεωπολιτική αναβάθμιση» έχει υψηλό τίμημα. Η Ελλάδα, ως χώρα με υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, παραμένει εκτεθειμένη στις βίαιες διακυμάνσεις του πετρελαίου Brent. Κάθε κλιμάκωση στο μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας ή κάθε απειλή για τα στενά του Ορμούζ, μεταφράζεται άμεσα σε «καπέλο» στην αντλία των ελληνικών πρατηρίων και σε αυξήσεις στο κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων.

Πετρέλαιο και πληθωρισμός: Η ελληνική ιδιαιτερότητα

Το 2026 βρίσκει την τιμή του πετρελαίου να κινείται σε ένα νευρικό εύρος μεταξύ 85- 95 δολάρια το βαρέλι. Για την ελληνική οικονομία, αυτό σημαίνει έναν «εισαγόμενο πληθωρισμό» που αρνείται να υποχωρήσει κάτω από το 3%. Η ιδιαιτερότητα της Ελλάδας έγκειται στην υψηλή φορολογία των καυσίμων, η οποία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας.

Ενώ τα κρατικά έσοδα διογκώνονται από τους έμμεσους φόρους στα καύσιμα, η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξανεμίζεται. Το κόστος της ενέργειας δεν επιβαρύνει μόνο τις μετακινήσεις, αλλά ενσωματώνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα, κρατώντας τις τιμές των τροφίμων σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται από την πτώση άλλων διεθνών δεικτών. Είναι η λεγόμενη «γεωπολιτική ακρίβεια», όπου ο πόλεμος χρησιμοποιείται συχνά ως άλλοθι για τη διατήρηση υψηλών περιθωρίων κέρδους.

Το «βαρίδι» των εξοπλισμών και η δημοσιονομική πίεση

Μια άλλη πτυχή της γεωπολιτικής οικονομίας που συχνά διαφεύγει της δημόσιας συζήτησης είναι και το κόστος της «θωράκισης» σε ένα ασταθές περιβάλλον. Η Ελλάδα, παρά τις πιέσεις, διατηρεί τις αμυντικές της δαπάνες στο 3,1% του ΑΕΠ για το 2026, καταλαμβάνοντας σταθερά μία από τις πρώτες θέσεις στο ΝΑΤΟ.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μια μορφή «ρήτρας εξαίρεσης» για τις αμυντικές επενδύσεις, επιτρέποντας μια σχετική ευελιξία, το βάρος παραμένει πραγματικό. Οι δαπάνες αυτές, που αγγίζουν τα 7,2 – 8 δισ. ευρώ ετησίως, επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο για το 2026 προβλέπεται στο 0,3%, με τάση για μηδενισμό το 2027.

Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση είναι το «κόστος ευκαιρίας»: κάθε ευρώ που κατευθύνεται σε εξοπλιστικά προγράμματα για την αντιμετώπιση περιφερειακών απειλών, είναι ένα ευρώ που λείπει από τις δημόσιες επενδύσεις στην υγεία, την παιδεία ή την αναχαίτιση της ενεργειακής φτώχειας. Σε μια οικονομία που πασχίζει να μειώσει το χρέος της κάτω από το 140% του ΑΕΠ έως το 2027, η γεωπολιτική ασφάλεια μοιάζει με ένα πανάκριβο «ασφαλιστήριο συμβόλαιο» που η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να μην πληρώσει, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύεται να αντέξει.

Την ίδια ώρα σε αυτό το περιβάλλον δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει τη γεωγραφική της θέση σε μόνιμη οικονομική θωράκιση, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να παραμένει έρμαιο, των αποφάσεων που λαμβάνονται από ξένα κέντρα και σε πεδία μαχών χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

