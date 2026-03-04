Προ των πυλών ράλι στα καύσιμα: Πότε θα δούμε τις πρώτες αυξήσεις

Αυξήσεις αναμένονται στις τιμές των καυσίμων, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιούρτζης, εξήγησε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές είναι ήδη σημαντικές και ενδέχεται να αποτυπωθούν σύντομα και στις τιμές της αντλίας.

Στα διυλιστήρια καταγράφονται αυξήσεις 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή περίπου 6 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου 3 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη.

Εντός της εβδομάδας αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης

Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ενδέχεται να κινηθεί στα 1,67 ευρώ από 1,57 ευρώ το λίτρο.

Στις τιμές της βενζίνης ενδέχεται να δούμε αυξήσεις έως και 10 λεπτών εντός της εβδομάδας.

Ο κ. Κιούρτζης διευκρίνισε ότι οι αυξήσεις δεν περνούν άμεσα στην αντλία, καθώς η αγορά λειτουργεί με μια μικρή χρονική υστέρηση. Όπως εξήγησε, τα διυλιστήρια προσαρμόζουν τις τιμές τους άμεσα με βάση τις διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, τα πρατήρια καυσίμων μεταφέρουν αυτές τις αλλαγές με καθυστέρηση μερικών ημερών, ανάλογα με τα αποθέματα που διαθέτουν.

Ουρές τα αυτοκίνητα στα πρατήρια

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας επεσήμανε ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτησε με πολλούς οδηγούς να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους, λόγω των επικείμενων αυξήσεων.

Η κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου το Σαββατοκύριακο διπλασιάστηκε

Οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης τριπλασιάστηκαν ή τετραπλασιάστηκαν

Ο κ. Κιούρτζης προειδοποίησε ότι αυξημένη ζήτηση αυτή μπορεί να επιταχύνει και τη μετακύλιση των νέων τιμών στην αγορά και επανέφερε πρόταση της Ομοσπονδίας για αυτόματη διασύνδεση των πρατηρίων με το Παρατηρητήριο Τιμών, ώστε οι τιμές να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα του κράτους, δίνοντας στους καταναλωτές άμεση εικόνα για το πόσο πωλούνται τα καύσιμα σε κάθε πρατήριο.

Έντονες διακυμάνσεις και στο φυσικό αέριο

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα στην αγορά φυσικού αερίου, όπου καταγράφονται σημαντικές διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες. Το ενδιαφέρον στρέφεται και στο χρηματιστήριο ενέργειας του Άμστερνταμ, όπου αποτυπώνονται οι τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς επηρεάζει συνολικά το ενεργειακό κόστος και τις αγορές στην Ευρώπη.

Εντατικοί έλεγχοι από την Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ανακοίνωσε ότι συνεχίζει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα τους εντατικούς ελέγχους στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο -από το μεσημέρι του Σαββάτου- την εξέλιξη των τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Συνολικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr.

Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στις τιμές σε ορισμένα νησιά και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ιδίως σε σημεία όπου ο ανταγωνισμός είναι περιορισμένος.

