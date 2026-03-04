Νέα άνοδος για πετρέλαιο και φυσικό αέριο – Μικρότερες οι αυξήσεις σήμερα

Ανοδικά κινούνται και την Τετάρτη οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, αν και η αύξηση στις τιμές έχει επιβραδυνθεί.

Την άνοδο των τιμών επηρεάζει και η στοχοποίηση ενεργειακών εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου από το Ιράν.

Το τρέχον συμβόλαιο για το πετρέλαιο τύπου Brent σημειώνει άνοδο 2,72% και κινείται στα 83,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του Μαΐου κινείται στα 83,84 δολάρια.

Το Ιράκ, ένας σημαντικός παραγωγός αργού πετρελαίου, μείωσε την παραγωγή του κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, περίπου το ήμισυ της παραγωγής του, λόγω των περιορισμών αποθήκευσης και του αποκλεισμού των εξαγωγών, με κίνδυνο να σταματήσει η παραγωγή σχεδόν 3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα εάν δεν ξαναρχίσουν οι εξαγωγές.

Το Ιράν στόχευσε επίσης δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ, μια διαδρομή του 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Το συμβόλαιο του επόμενου μήνα για το αμερικανικό αργό, WTI, καταγράφει άνοδο 2,75%, στα 76,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο παράδοσης Απριλίου κινείται στα 76,33 δολάρια.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία του API έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,6 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες για αύξηση 2,19 εκατομμυρίων βαρελιών.

Το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου TTF καταγράφει αύξηση 3,59%, στα 55,53 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο σημείωσε άνοδο 60% τις τελευταίες δύο ημέρες, μετά το κλείσιμο των εγκαταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η QatarEnergy ανέστειλε πλήρως τη Δευτέρα την παραγωγή στις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ras Laffan, τον μεγαλύτερο κόμβο εξαγωγής LNG στον κόσμο, ο οποίος αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG.

Το στενό του Ορμούζ, μια βασική διαδρομή διαμετακόμισης για τις εξαγωγές LNG του Κατάρ, έχει επίσης κλείσει ουσιαστικά, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές από άλλους σημαντικούς παραγωγούς της περιοχής. Αυτές οι διαταραχές ασκούν επιπλέον πίεση στις ήδη εξαντλημένες αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης για το χειμώνα, προκαλώντας ανησυχίες για την ανανέωση των αποθεμάτων το καλοκαίρι.

