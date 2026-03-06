Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

Η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα αλλάζει μορφή, καθώς οι συμβολαιογράφοι αποκτούν πλέον έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο. Με τη νέα ρύθμιση, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να «τρέχουν» από υπηρεσία σε υπηρεσία για πιστοποιητικά, δηλώσεις φόρων και εγγραφές στο Κτηματολόγιο. Όλα θα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, στο γραφείο του συμβολαιογράφου, ο οποίος θα αναλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη τη διαδικασία.

Η αλλαγή εντάσσεται στο νομοσχέδιο για τη λειτουργία ενός πιο φιλικού κράτους προς τον πολίτη και στοχεύει κυρίως στη μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές ακινήτων. Μέχρι σήμερα, η ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης συχνά απαιτούσε πολλές διαφορετικές ενέργειες από τον αγοραστή και τον πωλητή, με επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, φορολογικές αρχές και το Κτηματολόγιο. Με το νέο σύστημα, η πλειονότητα αυτών των διαδικασιών μεταφέρεται στον συμβολαιογράφο.

Ουσιαστικά, ο συμβολαιογράφος μετατρέπεται σε ένα είδος «κόμβου» για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Αναλαμβάνει να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, στοιχεία από το Κτηματολόγιο, αλλά και η ηλεκτρονική ταυτότητα του ακινήτου.

Ταυτόχρονα, θα έχει πρόσβαση σε συστήματα που επιτρέπουν την υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ή φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής. Στις περιπτώσεις όπου προβλέπονται απαλλαγές ή μειώσεις φόρου, θα μπορεί επίσης να καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώνει τη διαδικασία χωρίς να απαιτείται η παρουσία του φορολογουμένου στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ένα από τα βασικά στοιχεία του νέου πλαισίου είναι ότι ο συμβολαιογράφος θα αναλαμβάνει και την οικονομική διαχείριση της συναλλαγής. Τα ποσά που αφορούν φόρους, τέλη, έξοδα και αμοιβές θα κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος θα είναι ακατάσχετος. Από αυτόν τον λογαριασμό θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές προς το Δημόσιο, το Κτηματολόγιο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς.

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταβίβαση θα τακτοποιούνται πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. Παράλληλα, ο συμβολαιογράφος θα μπορεί να παρακρατεί από το τίμημα ποσά που απαιτούνται για την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο, ώστε να αρθούν τυχόν κατασχέσεις ή άλλες δεσμεύσεις που αφορούν το ακίνητο.

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, ο συμβολαιογράφος θα προχωρά στη σύνταξη και υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη συνέχεια, θα αναλαμβάνει και την υποβολή του συμβολαίου στο Κτηματολόγιο για την οριστική καταχώριση της μεταβίβασης.

Για τους πολίτες, η μεγαλύτερη αλλαγή είναι ότι μεγάλο μέρος της γραφειοκρατίας μεταφέρεται από τους ίδιους στους επαγγελματίες που χειρίζονται τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει λιγότερες επισκέψεις σε υπηρεσίες και ταχύτερη ολοκλήρωση των συναλλαγών.

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των συμβολαιογράφων συνοδεύεται και από αντίστοιχη αμοιβή για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα παρέχουν. Οι αμοιβές αυτές θα καθορίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις χρεώσεις του κλάδου.

Συνολικά, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να κάνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων πιο απλές, πιο γρήγορες και πιο διαφανείς, μετατρέποντας τον συμβολαιογράφο στο βασικό σημείο εξυπηρέτησης για ολόκληρη τη διαδικασία.

