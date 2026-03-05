ΕΝΦΙΑ: Έρχεται ο λογαριασμός για 7 εκατ. ιδιοκτήτες – Κερδισμένοι και χαμένοι των αλλαγών, ποιες εκπτώσεις ισχύουν

Μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου ξεκινάει η πληρωμή έστω της πρώτης δόσης (από τις 12 μηνιαίες που μπορούν να προβλεφθούν) για τον φετινό ΕΝΦΙΑ.

Επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων περιμένουν την ειδοποίηση για τον φόρο, που φέτος θα έχει πολλές αλλαγές, μετά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, αν και για τους περισσότερους φορολογούμενους το ποσό φόρου θα είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Όσοι απέκτησαν κάποιο ακίνητο το περασμένο έτος λόγω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς θα δουν το… εκκαθαριστικό να έχει «φουσκώσει» λόγω μεταβολής στην περιουσιακή τους εικόνας. Το ίδιο θα συμβεί και στους φορολογούμενους που προχώρησαν στην τακτοποίηση αυθαίρετων επιφανειών ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση ακινήτων.

Οι κερδισμένοι

Πάντως ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις με εκπτώσεις που φτάνουν ακόμη και έως 100% για πάνω από 2 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Ειδικότερα:

– Ελαφρύτερο θα είναι το νέο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους που πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα στα παιδιά ή τα εγγόνια τους.

– Με έκπτωση έως 20% θα έχει υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες κατοικιών φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ οι οποίες το 2025 ήταν ασφαλισμένες και για σεισμό και για πυρκαγιά και για πλημμύρα. Η έκπτωση περιορίζεται στο 10% για κατοικίες φορολογητέας αξίας άνω των 500.000 ευρώ.

– Για πρώτη φορά, εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που κατοικούν σε οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους (ή 1.700 κατοίκους σε ορισμένες παραμεθόριες περιοχές), εξαιρουμένων των οικισμών της Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τα 400.000 ευρώ.

– Επίσης, περισσότεροι από 700.000 φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα λάβουν έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Η μείωση 50% στον φόρο αφορά νοικοκυριά με οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος, και ακίνητη περιουσία εντός καθορισμένων ορίων.

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο δικαιούνται οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια.

– Απαλλάσσονται από τον φόρο φορολογούμενοι με ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές καθώς και τα διατηρητέα ακίνητα.

Οι χαμένοι

Τράπεζες και servicers που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους κλειστά ακίνητα θα πληρώσουν φόρο, που θα είναι «φουσκωμένος» κατά 100%, ενώ από τον διπλάσιο ΕΝΦΙΑ γλιτώνουν οι κατοικίες που έχει ενοικιαστεί για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών μέσα στο 2025.

