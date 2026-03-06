search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 08:51
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.03.2026 07:35

Συντάξεις Απριλίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

06.03.2026 07:35
syntaxeis_new

Νωρίτερα αναμένεται να πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου, καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.

Συγκεκριμένα, με την διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019), οι ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ καθορίζονται ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Οπότε, πιο αναλυτικά:

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

    Τα χρήματα είναι να πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Ωστόσο λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

    Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

    • Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ
    • Συνταξιούχοι ΟΓΑ
    • Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)
    • Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

    2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

    Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

      Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

      • Συνταξιούχοι ΙΚΑ
      • Συνταξιούχοι Δημοσίου
      • Συνταξιούχοι ΝΑΤ και ΚΕΑΝ
      • Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

      Διαβάστε επίσης:

      Η «συμπίεση» του εισοδήματος μεταξύ ενέργειας και κατώτατου μισθού: Η συλλογική σύμβαση ως ανάχωμα

      Αυτόματες δηλώσεις για 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Τα SOS πριν την υποβολή τους

      Πόσο ανέβηκαν αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και υγραέριο από την πρώτη μέρα του πολέμου – Πότε θα σημάνει συναγερμός

      google_news_icon

      Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

      Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

      ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

      ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
      GALAKTOMPOUREKO_SHUTTERSTOCK
      ΕΛΛΑΔΑ

      Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

      natsios
      ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

      Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

      peirais-new
      ΘΕΑΤΡΟ

      Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

      christodoulidis
      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Χριστοδουλίδης σχεδιάζει να ζητήσει ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ – Εκνευρισμός με τη Βρετανία (Video)

      iran
      ΚΟΣΜΟΣ

      Το «μωσαϊκό δόγμα» η απάντηση του Ιράν στη δύναμη πυρός και ισχύος των ΗΠΑ και του Ισραήλ

      Δείτε όλες τις ειδήσεις
      recycling_new
      ΕΛΛΑΔΑ

      Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

      Khalaf Ahmad Al Habtoor
      ΚΟΣΜΟΣ

      Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

      nadia-kontogeorgi-new
      LIFESTYLE

      Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

      ERDOGAN
      ΚΟΣΜΟΣ

      WSJ: Ανησυχία για τον ρόλο της Τουρκίας στο «αύριο» της Μέσης Ανατολής – «Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ηγέτης του ισλαμικού κόσμου»

      papamatthaiou-new
      LIFESTYLE

      Τάκης Παπαματθαίου: «Είναι δυνατόν στην εποχή μας να είναι τόσο εξευτελιστικό το επάγγελμα του ηθοποιού;» (Video)

      Δείτε όλες τις ειδήσεις

      Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

      ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 08:49
      GALAKTOMPOUREKO_SHUTTERSTOCK
      ΕΛΛΑΔΑ

      Κερατσίνι: Διαρρήκτες βρήκαν άδεια την ταμειακή σε φούρνο και έφυγαν με… γαλακτομπούρεκα (video)

      natsios
      ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

      Μητσοτάκης ενημέρωνει… Νατσιό για Κύπρο και Μέση Ανατολή

      peirais-new
      ΘΕΑΤΡΟ

      Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

      1 / 3