Συντάξεις Απριλίου 2026: Ανατροπή με τις πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα στα ΑΤΜ πριν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Νωρίτερα αναμένεται να πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Απριλίου, καθώς η αργία της 25ης Μαρτίου φέρνει πιο μπροστά την πληρωμή.

Συγκεκριμένα, με την διάταξη του νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 73/17.05.2019), οι ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ καθορίζονται ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Οπότε, πιο αναλυτικά:

1. Συντάξεις Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ):

Τα χρήματα είναι να πιστωθούν στους λογαριασμούς την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Ωστόσο λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ

Συνταξιούχοι ΟΓΑ

Συνταξιούχοι ΕΤΑΑ (Μη Μισθωτών)

Όλοι οι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) που βγήκαν στη σύνταξη από 1/1/2017 και έπειτα (Νόμος 4387/2016).

2. Συντάξεις Μισθωτών (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ):

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Δευτέρα 30 Μαρτίου. Τα χρήματα θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Μαρτίου.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

Συνταξιούχοι ΙΚΑ

Συνταξιούχοι Δημοσίου

Συνταξιούχοι ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

Υπόλοιπα ταμεία (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΤ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ).

Διαβάστε επίσης:

Η «συμπίεση» του εισοδήματος μεταξύ ενέργειας και κατώτατου μισθού: Η συλλογική σύμβαση ως ανάχωμα

Αυτόματες δηλώσεις για 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Τα SOS πριν την υποβολή τους

Πόσο ανέβηκαν αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και υγραέριο από την πρώτη μέρα του πολέμου – Πότε θα σημάνει συναγερμός