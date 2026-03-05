Πόσο ανέβηκαν αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και υγραέριο από την πρώτη μέρα του πολέμου – Πότε θα σημάνει συναγερμός

Οι αυξήσεις που καταγράφονται στην αντλία σε όλα τα καύσιμα καταδεικνύουν και κερδοσκοπικά παιγνίδια καθώς ακόμα οι πραγματικές επιπτώσεις στο ενεργειακό τοπίο από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή δεν έχουν διαφανεί.

Για του λόγου το αληθές, το topontiki.gr συνέκρινε τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης για όλη την Ελλάδα έτσι όπως καταγράφηκαν στο Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης την πρώτη ημέρα της επίθεσης στο Ιράν που έγινε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης που καταγράφηκαν χθες 4 Μαρτίου, δηλαδή, πέντε ημέρες μετά την έναρξη της σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Από τη σύγκριση των μέσων τιμών λιανικής πώλησης για όλη την Ελλάδα από 28 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου προκύπτουν οι εξής αυξήσεις στην αντλία:

1] Αμόλυβδη βενζίνη από 1,752 πήγε στα 1,777 σημειώνοντας αύξηση 1,43%.

2] Αμόλυβδη 100 οκτανίων από 1,959 πήγε στα 1,985 αύξηση 1,33%

2] Ντίζελ κίνησης από 1,568 πήγε στα 1,619, αύξηση 3,25%

3] Υγραέριο κίνησης από 1,047 πήγε στα 1,068, αύξηση 2,01%

4] Πετρέλαιο θέρμανσης από 1,181 πήγε στα 1,246, αύξηση 5,50%

Οι αυξήσεις είναι σημαντικές με τις τιμές να «τσιμπάνε» κάθε μέρα μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν. Στην πραγματικότητα σε αυτή τη φάση καταδεικνύουν και κερδοσκοπικά παιγνίδια καθώς ακόμα δεν έχει διαφανεί το σοκ στις ενεργειακές αγορές από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ και οι αυξήσεις στη χονδρεμπορική αγορά δεν έχουν περάσει στη λιανική.

Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι οι αυξήσεις δεν περνάνε αυτόματα στην αντλία αλλά με καθυστέρηση ημερών, ανάλογα με τα αποθέματα που διαθέτουν τα πρατήρια.

Οι τιμές του συναγερμού

Ο υφυπουργός Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, με σημερινές (5/3) του δηλώσεις επεσήμανε ότι συναγερμός θα σημάνει εάν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο τα 60 ευρώ η Μεγαβατώρα (MWh).

Μέχρι στιγμής, η τιμή του Brent κινείται περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι ενώ πριν από λίγους μήνες ήταν περίπου στα 70 δολάρια, δηλαδή αυξήθηκε κατά 10%-15%.

Για το φυσικό αέριο, στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο (TTF Ολλανδίας) η τιμή ήταν περίπου 30 ευρώ η Μεγαβατώρα πριν τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή και ανέβηκε περίπου στα 50 ευρώ ενώ και πρόσκαιρα άγγιξε και τα 60. Η αύξηση στο φυσικό αέριο είναι πάνω από 66% και καταλαβαίνει κανείς τι πρόκειται να συμβεί εάν οι τιμές της χονδρικής περάσουν και στη λιανική.

Διαβάστε επίσης:

ΕΝΦΙΑ: Έρχεται ο λογαριασμός για 7 εκατ. ιδιοκτήτες – Κερδισμένοι και χαμένοι των αλλαγών, ποιες εκπτώσεις ισχύουν

Η Ελλάδα πιο ευάλωτη απέναντι στον πληθωρισμό – τα επικρατέστερα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Η Ελλάδα στο «μάτι» του γεωπολιτικού κυκλώνα – Πόλεμος, πετρέλαιο και το βαρίδι των εξοπλισμών