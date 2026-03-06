Αυτόματες δηλώσεις για 1,5 εκατ. φορολογούμενους – Τα SOS πριν την υποβολή τους

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι θα βρουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση ήδη προσυμπληρωμένη και εκκαθαρισμένη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται κυρίως για μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα μπορούν να μπουν στο σύστημα του myAADE, να ελέγξουν τα στοιχεία και, εφόσον δεν εντοπίσουν λάθη, να προχωρήσουν άμεσα στην οριστική υποβολή της δήλωσης.

Η πλατφόρμα για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026. Από εκείνη την ημερομηνία οι φορολογούμενοι θα μπορούν να δουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο βασικό έντυπο Ε1, τα οποία θα έχουν συμπληρωθεί με βάση τα δεδομένα που έχουν αποστείλει εργοδότες, δημόσιοι φορείς, τράπεζες και επιχειρήσεις.

Οι φορείς αυτοί έχουν προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 για να αποστείλουν τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων και λοιπών εισοδημάτων. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η φορολογική διοίκηση δημιουργεί τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, οι οποίες αναρτώνται στους προσωπικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, ενώ αποστέλλεται και σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ακόμη και αν κάποιος δεν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, η δήλωση δεν θα μείνει σε εκκρεμότητα. Μετά το Πάσχα, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει στην αυτόματη οριστικοποίηση και υποβολή των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι φορολογούμενοι δεν θα χάσουν την έκπτωση φόρου έως 4%, σε περίπτωση που προκύψει χρεωστικό εκκαθαριστικό και επιλέξουν να πληρώσουν τον φόρο εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Τα βασικά σημεία που χρειάζονται έλεγχο

Παρά την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που εμφανίζονται στη δήλωσή τους, ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις κοινές δηλώσεις συζύγων. Εφόσον δεν έχει επιλεγεί χωριστή υποβολή, το σύστημα εμφανίζει αυτόματα κοινή δήλωση. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να ελέγξει ότι τα στοιχεία είναι σωστά πριν προχωρήσει στην οριστική υποβολή.

Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν γίνει καμία ενέργεια, η δήλωση οριστικοποιείται με τα στοιχεία που διαθέτει η φορολογική διοίκηση και εκδίδεται η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να εξοφληθεί είτε εφάπαξ, με έκπτωση 4%, είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται επίσης ότι δεν βεβαιώνεται φόρος όταν το ποσό είναι έως 30 ευρώ, ενώ ποσά επιστροφής μικρότερα των 5 ευρώ δεν επιστρέφονται.

Τα σημεία που μπορεί να αυξήσουν τον φόρο

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ύψος του εισοδήματος που εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στη δήλωση, με βάση τις βεβαιώσεις που έχουν αποστείλει εργοδότες και φορείς.

Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν οι ηλεκτρονικές δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Για να μην επιβληθεί πρόσθετος φόρος, οι δαπάνες αυτές πρέπει να καλύπτουν το 30% του φορολογητέου εισοδήματος. Εάν το ποσοστό αυτό δεν καλυφθεί, στη διαφορά επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%.

Ακόμη ένα κρίσιμο στοιχείο είναι τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Στις φετινές δηλώσεις, πάντως, τα τεκμήρια για ακίνητα και Ι.Χ. εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τέλος, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τους κωδικούς που αφορούν τα προστατευόμενα τέκνα, καθώς οδηγούν σε σημαντική μείωση φόρου. Η σχετική έκπτωση κυμαίνεται από περίπου 900 ευρώ έως και πάνω από 1.800 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

