Η «συμπίεση» του εισοδήματος μεταξύ ενέργειας και κατώτατου μισθού: Η συλλογική σύμβαση ως ανάχωμα

Σε μια κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ελληνική οικονομία στις αρχές Μαρτίου 2026, καθώς η αγορά προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που απειλεί να «ροκανίσει» τις προγραμματισμένες αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.

Η «ανάφλεξη» στην ενέργεια και ο πληθωρισμός

Παρά τις αρχικές προβλέψεις για αποκλιμάκωση, οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στις αγορές εμπορευμάτων επαναφέρουν τον εφιάλτη της ακριβής ενέργειας. Με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα να παραμένει στο 3% (Φεβρουάριος 2026) – αρκετά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης – οι αυξήσεις στα καύσιμα θεωρούνται πλέον δεδομένες.

Οι πρώτες επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στα διυλιστήρια, με τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να αναμένεται να συμπαρασύρουν το κόστος μεταφοράς. Αυτό δημιουργεί ένα φαινόμενο «ντόμινο» σε μια σειρά βασικών αγαθών, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, όπου οι αυξήσεις στα φρέσκα προϊόντα παραμένουν σε υψηλά μονοψήφια επίπεδα.

Το «συντηρητικό σενάριο» για τον κατώτατο μισθό

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον πληθωριστικών πιέσεων, η κυβέρνηση φαίνεται να εγκαταλείπει το «τολμηρό» σενάριο για άμεση προσέγγιση του στόχου των 950 ευρώ εντός του 2026. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέξει μια λελογισμένη αύξηση της τάξεως των 40 ευρώ.

Με αυτή την κίνηση, ο νέος κατώτατος μισθός θα διαμορφωθεί στα 920 ευρώ μικτά από την 1η Απριλίου 2026. Η απόφαση αυτή αντανακλά την προσπάθεια της κυβέρνησης να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης για στήριξη της αγοραστικής δύναμης και του κινδύνου δημιουργίας ενός νέου σπιράλ τιμών-μισθών. Ως εκ τούτου, ο εμβληματικός στόχος των 950 ευρώ μετατίθεται οριστικά για το 2027, που θα αποτελέσει και το τελευταίο έτος πριν την ενεργοποίηση του νέου μόνιμου μηχανισμού αυτόματης αναπροσαρμογής από το 2028.

Το «σπάσιμο του πάγου»: Η πρώτη κλαδική σύμβαση νέας γενιάς

Ενώ το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στον κατώτατο μισθό, η πραγματική είδηση έρχεται από τον κλάδο της βιομηχανίας ζαχαρωδών. Πρόκειται για την πρώτη κλαδική συλλογική σύμβαση που υπογράφεται υπό το νέο θεσμικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα ισχυρό προηγούμενο για το σύνολο της ιδιωτικής οικονομίας.

Η συμφωνία είναι τριετούς διάρκειας (2026–2028) και αφορά άμεσα 23.000 εργαζόμενους σε περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι οι μισθολογικές προβλέψεις: Οι σωρευτικές αυξήσεις σε βάθος τριετίας αναμένεται να ξεπεράσουν το 20%, προσφέροντας μια σημαντική «ανάσα» απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις της ενέργειας.

Ποιοι κλάδοι φαίνεται να παίρνουν σειρά;

Η επιτυχία αυτής της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως καταλύτης για κλάδους που παρέμεναν σε «συμβατικό κενό» για πολλά χρόνια. Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να επιταχύνονται στους εξής τομείς:

Επισιτισμός : Ένας κλάδος με χιλιάδες εργαζόμενους που αναζητά σταθερότητα και ρύθμιση των ειδικοτήτων.

: Ένας κλάδος με χιλιάδες εργαζόμενους που αναζητά σταθερότητα και ρύθμιση των ειδικοτήτων. Βιομηχανίες Μετάλλου : Εστίαση στον εκσυγχρονισμό των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας.

: Εστίαση στον εκσυγχρονισμό των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας. Ασφαλιστικές & Ναυτιλιακές Εταιρείες : Αναζήτηση νέων μισθολογικών κλιμακίων που να ανταποκρίνονται στην κερδοφορία των τελευταίων ετών.

: Αναζήτηση νέων μισθολογικών κλιμακίων που να ανταποκρίνονται στην κερδοφορία των τελευταίων ετών. Γραφεία Ταξιδίων: Ρύθμιση των όρων εργασίας ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Ωστόσο, οι συλλογικές διεκδικήσεις μπορεί να είναι για άλλη μια φορά το «θύμα παράπλευρων απωλειών» εξαιτίας του πολέμου!

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα τείνει να μετατραπεί στο «τέλειο άλλοθι» για την αναστολή των μισθολογικών αυξήσεων. Την ώρα δηλαδή που οι εργαζόμενοι, εγκλωβισμένοι σε μισθούς προηγούμενων δεκαετιών, βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται από το ενεργειακό κόστος, η εργοδοτική πλευρά θα προτάξει την «ανάγκη για επιβίωση των επιχειρήσεων» μέσα σε ένα πολεμικό περιβάλλον.

Αυτή η ψυχολογική πίεση μετατοπίζει την ατζέντα: Από τη διεκδίκηση της πραγματικής σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σε μια λογική «διαχείρισης κρίσης». Και κάπως έτσι η υπογραφή των πρώτων συλλογικών συμβάσεων του 2026 κινδυνεύει να διολισθήσει σε συμβιβασμούς που απλώς θα «νομιμοποιούν» τη στασιμότητα, αφήνοντας το διαθέσιμο εισόδημα απροστάτευτο απέναντι στον εισαγόμενο πληθωρισμό.

Διαβάστε επίσης:

Πόσο ανέβηκαν αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και υγραέριο από την πρώτη μέρα του πολέμου – Πότε θα σημάνει συναγερμός

ΕΝΦΙΑ: Έρχεται ο λογαριασμός για 7 εκατ. ιδιοκτήτες – Κερδισμένοι και χαμένοι των αλλαγών, ποιες εκπτώσεις ισχύουν

Η Ελλάδα πιο ευάλωτη απέναντι στον πληθωρισμό – τα επικρατέστερα σενάρια για την επόμενη ημέρα

